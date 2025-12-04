Trump will Kraftstoffvorgaben für Autos lockern

Der neue NHTSA-Vorschlag sieht bis 2031 etwa 6,8 Liter pro 100 Kilometer vor. Zudem soll der Handel mit Emissionsrechten ab 2028 enden. Die NHTSA bezeichnete diesen als einen „Glücksfall“ für reine E-Auto-Hersteller, die ihre Gutschriften an andere Hersteller verkaufen. Von der Änderung sind damit vor allem Hersteller wie Tesla und Rivian betroffen. Vor allem für Tesla waren diese Erlöse bisher wichtig, um die eigene Bilanz aufzubessern.