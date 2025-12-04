4. Dezember: „Krone“-Haus plus Weltcup-Tickets

Tag vier des „sportkrone.at“-Adventkalenders! Im vierten Türchen versteckt sich ein ganz besonderer Preis. Wir verschenken zwei Eintrittskarten für den Riesentorlauf-Weltcup der Damen am Semmering und zusätzlich darf man auch noch einen gemütlichen Abdend im „Krone“-Weltcup-Haus verbringen. Wie man gewinnen kann – ganz einfach! Folgen sie uns auf Instagram, liken sie den Beitrag und markieren sie drei Personen, denen sie diesen Gewinn ebenso gönnen. Die Gewinner werden per Zufallsgenerator gezogen.Wir wünschen einen besinnlichen Advent – mit sportkrone.at wird er sicher unvergesslich!