Jetzt regelt größte Ampel des Landes Stau-Hotspot

Die Pendler sind mit der Ampel zufrieden: Thomas Löfler aus Unterweitersdorf rechnet mit einer spürbaren Entlastung, gibt aber zu Bedenken: „Nur wenn die Ampel auch tatsächlich intelligent ist.“ Für einen besonders staugeplagten Autofahrer aus Hagenberg, der anonym bleiben möchte, war es höchste Zeit für die Ampel: „Ich bin oft weite Umwege bis Neumarkt gefahren, um den Stau zu umfahren. Der Kreisverkehr hat einfach nicht funktioniert.“