Das neue Bildungsbudget ist so hoch wie nie zuvor

2,46 Milliarden Euro stehen nächstes Jahr für Ausbau und Modernisierung im Schulwesen, der Kinderbetreuung und der Erwachsenenbildung zur Verfügung – mehr als je zuvor. Das ist auch nötig, denn es werden so viele Kinder betreut wie nie zuvor. Der Lehrermangel konnte auch entschärft werden.
Trotz Spardrucks von allen Seiten sind fürs kommende Jahr 2,46 Milliarden Euro für Bildung vorgesehen – 120 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Mehr als die Hälfte, rund 1,27 Milliarden Euro entfallen davon auf die Gehälter von Lehrkräften. Auch die Kleinsten profitieren: Mit 452,5 Millionen Euro sollen 26 neue Kindergarten- und 50 neue Krabbelstubengruppen für mehr als 1000 zusätzliche Kinder entstehen.
Mehr Kinder als je zuvor
Zusätzlich wurden die Gruppengrößen reduziert und auch für den Transport steht mit 10 Millionen Euro um sieben Prozent mehr Geld zur Verfügung. Das wird auch dringend benötigt: In den heimischen Krabbelstuben, Kindergärten und Horten tummeln sich 67.903 Kinder, die von 13.023 Personen betreut werden – mehr als je zuvor.
„Starkes Zeichen“
Auch bei den Schulen wird modernisiert: Für Um- und Ausbauprojekte stehen 588 Millionen Euro für die aktuell 201.695 Schüler in OÖ bereit. „Das Bildungsbudget ist ein sehr starkes Zeichen“, freut sich Bildungslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) im Rahmen einer Pressekonferenz.
Weniger Lehrkräfte fehlen
Bildungsdirektor Alfred Klampfer stimmt zu: „Trotz des Budgetdrucks wird in Kindergärten und Schulen investiert, was keineswegs verständlich ist.“ Der Lehrkräftemangel sei noch nicht überwunden, aber das verkürzte Studium und gestiegener Studienandrang versprechen Besserung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.