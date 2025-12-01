Das neue Bildungsbudget ist so hoch wie nie zuvor

Mehr Kinder als je zuvor

Zusätzlich wurden die Gruppengrößen reduziert und auch für den Transport steht mit 10 Millionen Euro um sieben Prozent mehr Geld zur Verfügung. Das wird auch dringend benötigt: In den heimischen Krabbelstuben, Kindergärten und Horten tummeln sich 67.903 Kinder, die von 13.023 Personen betreut werden – mehr als je zuvor.