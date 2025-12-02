Von Rückenwind für Österreich keine Spur

Von diesen Zielen ist Österreich am Ende des Jahres 2025 noch meilenweit entfernt. Die Inflation lässt sich nicht unter vier Prozent drücken, die Wirtschaft springt nicht an. Übersetzt man die geschraubte Aussage des AMS-Chefs, dann meint er, dass sich da so gut wie nichts bewegt. Totale Flaute – von Rückenwind für die Unternehmen und ihre Beschäftigten keine Spur. Stattdessen: Fast 400.000 Arbeitslose im November, im Jänner wird diese Zahl vermutlich auf 450.000 steigen. Der frommste Wunsch ans Christkind? Schenke uns 2026, was der Bundeskanzler verspricht!