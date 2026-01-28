Der „Kate Braid“ ist da: Prinzessin sorgt für Hype

Styling-Experten begeistert: „Ein bewusstes Statement“

Mode-Insider sind überzeugt: Kates DIY-Zopf ist weit mehr als eine einfache Frisur. Er steht für Bodenständigkeit, Authentizität und ein modernes Verständnis von Royalität. Die Prinzessin zeigt damit, dass es keinen stundenlangen Glamour-Aufwand braucht, um zu strahlen. Und sie erinnert daran, wie entscheidend ein stimmiges Styling ist – ganz gleich, wie das Wetter gerade ist.