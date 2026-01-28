Der „Kate Braid“ ist da: Prinzessin sorgt für Hype

Prinzessin Kate (44) sorgte bei einem Termin im Norden Englands für eine kleine royale Stilrevolution. Statt ihrer gewohnt perfekten Glamour-Wellen trug sie einen schlichten, selbst geflochtenen Zopf – sehr zur Begeisterung ihrer Fans weltweit. Der neue Look hat sogar schon einen Namen: der „Kate Braid“.
Bei ihrem Besuch im Wakefield Trinity Rugby League Club und einer anschließenden Wanderung mit der Organisation Mind Over Mountains setzte die Prinzessin von Wales auf einen praktischen Look.
Ihr Haar: locker seitlich geflochten, offenbar ganz ohne Stylisten-Team. Dazu trug sie eine Baker-Boy-Mütze, Outdoor-Jacke und Wanderschuhe.
Praktischer Stilbruch für Wind und Wetter
Am Morgen war Kate noch mit ihren typischen, weich fallenden Locken unterwegs – doch später am Tag folgte der bei Wind und Wetter viel praktischere Stilbruch. Immerhin fegte gerade der Sturm „Chandra“ durch Großbritannien.
Styling-Experten begeistert: „Ein bewusstes Statement“
Mode-Insider sind überzeugt: Kates DIY-Zopf ist weit mehr als eine einfache Frisur. Er steht für Bodenständigkeit, Authentizität und ein modernes Verständnis von Royalität. Die Prinzessin zeigt damit, dass es keinen stundenlangen Glamour-Aufwand braucht, um zu strahlen. Und sie erinnert daran, wie entscheidend ein stimmiges Styling ist – ganz gleich, wie das Wetter gerade ist.
Gute Nachricht für alle Fans: Der „Kate Zopf“, wie der schön gereimte „Kate Braid“ auf Deutsch heißen würde, ist kinderleicht nachzustylen. Haare locker zur Seite legen, grob flechten, ein paar Strähnen herausziehen – fertig ist die royalste Hauben-Frisur des Jahres!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.