Unerwartete Royal-Look

Der „Kate Braid“ ist da: Prinzessin sorgt für Hype

Royals
28.01.2026 16:00
Die britische Prinzessin Kate von Wales winkt beim Verlassen des Wakefield Trinity Rugby League ...
Die britische Prinzessin Kate von Wales winkt beim Verlassen des Wakefield Trinity Rugby League Clubs in Wakefield – den Zopf hat sie sich zwischendurch schnell geflochten.(Bild: AP/Ian Hodgson)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Prinzessin Kate (44) sorgte bei einem Termin im Norden Englands für eine kleine royale Stilrevolution. Statt ihrer gewohnt perfekten Glamour-Wellen trug sie einen schlichten, selbst geflochtenen Zopf – sehr zur Begeisterung ihrer Fans weltweit. Der neue Look hat sogar schon einen Namen: der „Kate Braid“.

0 Kommentare

Bei ihrem Besuch im Wakefield Trinity Rugby League Club und einer anschließenden Wanderung mit der Organisation Mind Over Mountains setzte die Prinzessin von Wales auf einen praktischen Look.

Ihr Haar: locker seitlich geflochten, offenbar ganz ohne Stylisten-Team. Dazu trug sie eine Baker-Boy-Mütze, Outdoor-Jacke und Wanderschuhe.

Die Prinzessin von Wales beim Wohltätigkeits-Wellness-Spaziergang im Peak District mit Mind Over ...
Die Prinzessin von Wales beim Wohltätigkeits-Wellness-Spaziergang im Peak District mit Mind Over Mountains, einer Wohltätigkeitsorganisation, die professionelle psychologische Unterstützung durch therapeutische Outdoor-Erlebnisse anbietet.(Bild: APA-Images / PA / Ian Vogler)

Praktischer Stilbruch für Wind und Wetter
Am Morgen war Kate noch mit ihren typischen, weich fallenden Locken unterwegs – doch später am Tag folgte der bei Wind und Wetter viel praktischere Stilbruch. Immerhin fegte gerade der Sturm „Chandra“ durch Großbritannien. 

Beim Besuch beim Wakefield Trinity Rugby League Club trug die Prinzessin ihr Haar noch offen in ...
Beim Besuch beim Wakefield Trinity Rugby League Club trug die Prinzessin ihr Haar noch offen in Wellen über die Schulter fallend.(Bild: AP/Ian Hodgson)
Danach der Stilwechsel: Outdoor-Klamotten, Paperboy-Mütze ...
Danach der Stilwechsel: Outdoor-Klamotten, Paperboy-Mütze ...(Bild: AP/Ian Vogler)
... und der neue Kate-Zopf.
... und der neue Kate-Zopf.(Bild: APA-Images / PA / Ian Vogler)

Styling-Experten begeistert: „Ein bewusstes Statement“ 
Mode-Insider sind überzeugt: Kates DIY-Zopf ist weit mehr als eine einfache Frisur. Er steht für Bodenständigkeit, Authentizität und ein modernes Verständnis von Royalität. Die Prinzessin zeigt damit, dass es keinen stundenlangen Glamour-Aufwand braucht, um zu strahlen. Und sie erinnert daran, wie entscheidend ein stimmiges Styling ist – ganz gleich, wie das Wetter gerade ist. 

Gute Nachricht für alle Fans: Der „Kate Zopf“, wie der schön gereimte „Kate Braid“ auf Deutsch heißen würde, ist kinderleicht nachzustylen. Haare locker zur Seite legen, grob flechten, ein paar Strähnen herausziehen – fertig ist die royalste Hauben-Frisur des Jahres!

