Es würde eine ganz große Watschen geben

Die würden sie nämlich garantiert kassieren. Ein Schlaglicht darauf wirft eine in der „Krone“ veröffentlichte Umfrage des renommierten OGM-Instituts, wonach in der Steiermark ein Jahr nach der letzten Landtagswahl die Blauen, die damals erstmals in der Grünen Mark mit 35 Prozent Platz 1 eroberten, mittlerweile schon auf über 40 Prozent kommen.