Social Media: Später Einstieg gut für Entwicklung

„Nicht alleiniger Auslöser für schlechte Psyche“

Zwar sei die Nutzung von sozialen Medien nicht der alleinige Auslöser der Verschlechterung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, allerdings sei die Zeit, die damit verbracht werde, deutlich gestiegen. Diese Zeit stehe dann nicht für andere „gesundheitsförderliche Aktivitäten wie soziale Kontakte im realen Raum oder sportliche Betätigung zur Verfügung“, sagte ÖGKJP-Präsident Paul Plener. Laut der ÖGKJP sind nicht alle Formen der Smartphone-Nutzung mit einem gleich hohen Risiko für die psychische Gesundheit verbunden. So könnten etwa Messenger-Dienste für einzelne Jugendliche auch eine psychisch unterstützende Funktion haben, beispielsweise für Angehörige von Minderheiten.