Zwei Weltrekorde! 2-jähriger Bub sorgt für Staunen

Er ist gerade einmal zwei Jahre alt und hält bereits zwei Weltrekorde im Guinness-Buch der Rekorde: Der in Manchester geborene Jude Owens begeistert mit seinen Trickstößen.
Owens verblüfft die Snooker-Welt! Seine Liebe zu der Billard-Sportart entdeckte der Zweijährige, als sein Vater Luke ihm einen Mini-Tisch kaufte. Doch schon kurz darauf reichte dem kleinen Ausnahmetalent das Spielzeug nicht mehr. Jude balancierte auf Hockern, um an regulären Snookertischen Rekorde aufzustellen.
Mit zwei Jahren und 261 Tagen schrieb er erstmals Geschichte: Jude ist der jüngste Mensch, dem ein „Double Pot“ im Snooker gelang. Dabei werden mit nur einem Stoß zwei Kugeln regelkonform in unterschiedliche Taschen versenkt.
Nur wenige Wochen später folgte der nächste Rekord: Mit zwei Jahren und 302 Tagen gelang es Jude, den jüngsten „Bank Shot“ im Poolbillard zu erzielen. Dabei wird die Objektkugel über eine Bande ins Loch gespielt.
Papa ist stolz
Vater Luke wusste früh, dass sein Sohn etwas Besonderes ist. „In so kurzer Zeit hat Jude schon unglaublich viel erreicht. Zwei Weltrekorde – das ist ein absoluter Höhepunkt. Wie soll man das noch toppen?“, sagt der stolze Papa gegenüber „Guinness World Records“.
Und weiter: „Ob er eines Tages Weltmeister wird? Als Vater hofft man natürlich, dass das eigene Kind Großes erreicht. Das wäre das Maximum. Und ehrlich gesagt: Mit all dem, was wir sehen, wäre es eine unglaubliche Geschichte.“
Walk-On bei den UK Championships
2025 durfte der Mini-Star beim UK Snooker Championship sogar mit einem eigenen Walk-on einlaufen. Er ist zudem der jüngste Spieler weltweit, der ein Snooker-Sponsoring hat.
Auch die prominenten Profis Kyren Wilson, John Parrott und Jimmy White haben Jude bereits kennengelernt und zeigten sich laut seinem Vater Luke begeistert von seinen Fähigkeiten.
Jude, dessen großes Idol Ronnie O’Sullivan ist, spielte seine erste Snooker-Kugel erst mit zweieinhalb Jahren. Zwei Weltrekorde vor dem dritten Geburtstag sprechen eine klare Sprache: Hier wächst ein echtes Wunderkind heran.
