Ski-Idol rudert zurück

„Wahnsinnige!“ Vonn-Kritiker glaubt jetzt an Coup

Ski Alpin
28.01.2026 17:00
Lindsey Vonn musste vor ihrem Comeback heftige Kritik einstecken.
Lindsey Vonn musste vor ihrem Comeback heftige Kritik einstecken.(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)
krone Sport
krone Sport

Nachdem er zunächst eine „Vonn-Verarschung“ gewittert hatte, rudert Ex-Ski-Ass Markus Wasmeier jetzt zurück und lobt die US-Amerikanerin in höchsten Tönen. Der große Olympia-Coup für die 41-Jährige scheint für ihn in Reichweite zu liegen. 

„Sie hat wirklich hart gekämpft und trainiert wie eine Wahnsinnige“, erklärt Wasmeier gegenüber „BR24Sport“. Der ehemalige Olympiasieger zollt der US-Amerikanerin mittlerweile „Respekt“. „Es ist bewundernswert, mit 41 so fit zu sein“, adelt Wasmeier die Ski-Queen.

Lesen Sie auch:
Lindsey Vonn ließ es sich im Hotel Wiesergut gut gehen.
Relax-Video
Lindsey Vonn tankte in Saalbach Kraft für Olympia
28.01.2026
Debakel für ÖSV-Damen
Ihr 45. Abfahrtssieg! Vonn gewinnt in Zauchensee
10.01.2026
„Die Besten“
„Ich liebe euch!“ Vonn feiert mit Österreich-Fans
17.01.2026

Vom Kritiker zum Bewunderer
Das war aber nicht immer so. Vor rund einem Jahr übte der Deutsche noch heftige Kritik an den Comebackplänen der Ausnahmeathletin. „Meiner Meinung nach ist das nur eine Show. Das grenzt an Verarschung“, lauteten damals seine Worte. Wie Vonn selbst häufiger betont hat, hinterließ die generell harte Kritik zu jener Zeit durchaus Spuren bei ihr.

Markus Wasmeier
Markus Wasmeier(Bild: GEPA pictures)

Umso mehr wird sie die Kehrtwende des ehemaligen Ski-Asses freuen. Denn Wasmeier traut ihr nun sogar den großen Olympia-Coup zu: „Es ist ihr Hausberg, dort hat sie schon oft Siege nach Hause geholt.“ Mal sehen, ob er dieses Mal richtig liegt. 

