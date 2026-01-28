„Wahnsinnige!“ Vonn-Kritiker glaubt jetzt an Coup

Nachdem er zunächst eine „Vonn-Verarschung“ gewittert hatte, rudert Ex-Ski-Ass Markus Wasmeier jetzt zurück und lobt die US-Amerikanerin in höchsten Tönen. Der große Olympia-Coup für die 41-Jährige scheint für ihn in Reichweite zu liegen.
„Sie hat wirklich hart gekämpft und trainiert wie eine Wahnsinnige“, erklärt Wasmeier gegenüber „BR24Sport“. Der ehemalige Olympiasieger zollt der US-Amerikanerin mittlerweile „Respekt“. „Es ist bewundernswert, mit 41 so fit zu sein“, adelt Wasmeier die Ski-Queen.
Vom Kritiker zum Bewunderer
Das war aber nicht immer so. Vor rund einem Jahr übte der Deutsche noch heftige Kritik an den Comebackplänen der Ausnahmeathletin. „Meiner Meinung nach ist das nur eine Show. Das grenzt an Verarschung“, lauteten damals seine Worte. Wie Vonn selbst häufiger betont hat, hinterließ die generell harte Kritik zu jener Zeit durchaus Spuren bei ihr.
Umso mehr wird sie die Kehrtwende des ehemaligen Ski-Asses freuen. Denn Wasmeier traut ihr nun sogar den großen Olympia-Coup zu: „Es ist ihr Hausberg, dort hat sie schon oft Siege nach Hause geholt.“ Mal sehen, ob er dieses Mal richtig liegt.
