„Rechnung?“ – Ein Beleg für den Finanzminister

Ja, mit den Registrierkassen, mit der Belegpflicht nimmt man es hierzulande nicht immer so genau. Wie berichtet, hat die Finanz nun eine systematische Umgehung der Kassenpflicht mittels Manipulations-Software aufgedeckt. Das Prinzip: Verzichten Gäste auf den Beleg, dann verzichten manche Gastronomen auf die Registrierkasse. Gut möglich, dass das Café, in dem man dem damaligen Finanzminister am liebsten keinen Beleg aushändigen wollte, nun auch ins Visier der Kontrolleure geraten ist.