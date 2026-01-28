Melzer: „War keine leichte Entscheidung“

Am 6. und 7. Februar stehen Österreichs Tennis Herren in der ersten Qualifikationsrunde Japan auswärts gegenüber. In der heutigen Pressekonferenz wird das ÖTV-Aufgebot bekannt gegeben. Dabei setzt Jürgen Melzer auf Lukas Neumayer, die Nummer eins Filip Misolic ist zum Zuschauen verdammt. Im Interview erklärt der ÖTV-Sportdirektor, was hinter seiner Entscheidung steckt.