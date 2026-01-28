LIVE ab 17.45 Uhr: Wer gewinnt Schladming-Slalom?

Schwarz auf der Suche nach dem Slalom-Schwung

Bis dahin sind für die Suche nach dem Slalom-Schwung noch knapp drei Wochen Zeit. „Seit meiner Verletzung bin ich da nicht mehr reingekommen. Ich habe das Vertrauen nicht, dass ich die Schwünge ziehe.“ Dabei sei er im Training bei den Teamkollegen dabei. „Aber im Rennen stehe ich oben und habe das Selbstvertrauen nicht, das man einfach braucht, dass man voll attackiert.“ Es seien Kleinigkeiten, die aber viel ausmachen. Freilich war Schwarz im Jänner auch in Super-G und Riesentorlauf noch nicht in den Top 15, nachdem er im Dezember da je ein Rennen gewonnen hat.