Schüsse auf Jesus-Bild: Politikerin verurteilt

Trauma als Kind

Der Anwalt hatte einen Freispruch gefordert und angeführt, dass Ameti unter einem Trauma gelitten habe, das sie 30 Jahre lang nicht verarbeitet habe. Die heute 33-Jährige war als kleines Kind mit ihrer Familie aus dem ehemaligen Jugoslawien geflohen, nachdem ein Bruder erschossen worden war. Ameti äußerte sich selbst nicht vor Gericht. Vor dem Prozess hatte sie gesagt, damals achtlos eine Seite aus einem Katalog gerissen und als Zielscheibe genutzt zu haben.