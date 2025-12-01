Knapp 400.000 waren im November ohne Job

„Hinweise auf Erholung mit Lupe erkennbar“

Eine rasche Besserung ist nicht in Sicht: „Erste Hinweise auf die angekündigte Erholung im Jahr 2026, etwa die leicht rückläufige Arbeitslosigkeit in der Arbeitskräfteüberlassung, sind zwar (mit viel gutem Willen und der Lupe) bereits erkennbar, aber noch so gering, dass sie eher auf eine überschaubare Belebung als auf kräftiges Wirtschaftswachstum im neuen Jahr hindeuten“, kommentierte AMS-Vorstand Johannes Kopf.