Knapp 400.000 waren im November ohne Job

Auch der November hat keine Entspannung der Lage am Arbeitsmarkt gebracht. Ende des Monats waren 399.199 Personen arbeitslos oder befanden sich in Schulung. Die Arbeitslosigkeit liegt damit bei 7,5 Prozent.
Im Vergleich zum November des Vorjahres gab es um vier Prozent bzw. um 15.236 Personen mehr Arbeitslose, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) am Montag mit. Damit stieg die Zahl der Arbeitslosen das 32. Mal in Serie – seit April 2023 gab es keinen Rückgang mehr. Die Arbeitslosenquote kletterte im November um 0,3 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent.
„Hinweise auf Erholung mit Lupe erkennbar“
Eine rasche Besserung ist nicht in Sicht: „Erste Hinweise auf die angekündigte Erholung im Jahr 2026, etwa die leicht rückläufige Arbeitslosigkeit in der Arbeitskräfteüberlassung, sind zwar (mit viel gutem Willen und der Lupe) bereits erkennbar, aber noch so gering, dass sie eher auf eine überschaubare Belebung als auf kräftiges Wirtschaftswachstum im neuen Jahr hindeuten“, kommentierte AMS-Vorstand Johannes Kopf.
