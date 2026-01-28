Ein Museum für die Ewigkeit

Das Grand Egyptian Museum (GEM) in Sichtweite der Pyramiden von Gizeh ist ein Touristenmagnet eine Reise wert. Wir verbrachten einen Tag auf den gigantischen Ausstellungsflächen und zeigen die besten Fotos. Plus: Viele Tipps.
Das Museum ist in aller Munde, seit es am 1. November 2025 im Beisein von Politikern aus rund 80 Ländern — für Österreich war Außenministerin Beate Meinl-Reisinger dabei – eröffnet wurde. Das Interesse ist riesengroß, weiß etwa Mofreh Mekhaiel, der seit 1993 in Wien als Veranstalter auf Reisen in den Orient spezialisiert ist. Buchstäblich jeder will hin — und das mit Recht! Gesagt, getan. Die Fluganbindung nach Kairo ist mit Egyptair und AUA hervorragend, in etwas mehr als drei Stunden ist das Ziel erreicht und die Temperaturen sind frühlingshaft mild. Wir beginnen unseren Tag früh, denn schließlich gibt es viel zu sehen.
Schon von außen ist der riesige Bau nach Plänen des Büros Heneghan Peng aus Dublin eine Architektur-Augenweide und wahrhaftig spektakulär. Über zwanzig Jahre wurde gebaut, auf 1,2 Milliarden Dollar belaufen sich die kolportierten Kosten. Superlative, wohin man blickt. 800 Meter breit, bis zu 17 Meter hoch ist die Fassade, die aus Alabaster, Glas und Beton gestaltet wurde.
Die Eingänge erinnern an Pyramiden, im luftigen Foyer begrüßt die 83 Tonnen schwere, elf Meter hohe und etwa 3200 Jahre alte Statue von Ramses II. die Besucher. Der berühmte Pharao aus Rosengranit wurde 1820 bei Memphis gefunden und „bewachte“ dann lange den Bahnhof in Kairo, bevor er stehend ins GEM übersiedelte – und die Halle erst nachher ob seiner Größe fertiggestellt werden konnte.
DAS GRÖSSTE MUSEUM FÜR ARCHÄOLOGIE
Platz spielt hier keine Rolle, das merkt man, egal wohin man blickt. Der Komplex umfasst eine Gesamtfläche von 500.000 m2 — das entspricht in etwa 70 Fußballfeldern. Über 90.000 m2 Raum ist für Ausstellungen reserviert — davon ist momentan bereits etwa die Hälfte bespielt. Was ist zu sehen? Das weltweit größte archäologische Museum stellt über 50.000 Exponate aus, die etwa 7000 Jahre Menschheitsgeschichte abdecken. Es ist faszinierend. Doch wo anfangen, wo aufhören?
Es empfiehlt sich, die Reise in die Antike mit einem Experten anzutreten. In unserem Fall heißt der Ägyptologe, der in Berlin studiert hat und natürlich ausgezeichnet Deutsch spricht, Ahmed Abou El Ella. Der Kunsthistoriker leitet uns mit großer Fachkenntnis und pointiert durch die Jahrhunderte der ägyptischen Zivilisation. Von Ramses II. begeben wir uns zur weltberühmten Sonnenbarke, die nahezu unversehrt unmittelbar in der Nähe bei der Cheops-Pyramide 1954 entdeckt wurde. Es wird angenommen, dass das Boot gebaut wurde, um Cheops auf seiner Reise ins Jenseits zu begleiten.
„ES GIBT NOCH WAS SCHÖNERES, HABIBI!“
Später, nachdem wir uns im Zooba-Restaurant (in der Halle des GEM) mit lokaltypischen Köstlichkeiten gestärkt haben, gelangen wir über die monumentale Haupttreppe, auf der 87 königliche Statuen und Artefakte aus den verschiedenen Epochen uns nach oben begleiten, zu einem überdimensionierten Panoramafenster: Die berühmtesten Pyramiden Ägyptens (Cheops, Chephren, Mykerinos) liegen uns zu Füßen.
ALLGEMEINE INFOS:
www.egypt.travel, www.visit-gem.com, www.gem.eg
ANGEBOT: Kairo im Boutiquehotel inkl. GEM, Linienflüge mit Egyptair, 4 Nächte/Frühstück, Ausflug Pyramidentour in Gizeh & Grand Egyptian Museum (GEM), mit qualifizierter deutschsprachiger Reiseführung, alle Transfers, Besichtigungen & Eintrittsgelder lt. Programm, pro Person ab 980 €
WEITERE TIPPS:
Auf den Hauptgalerien ist den Themen Gesellschaft, Alltagsleben, Königshaus und Glauben breiter Raum gewidmet, doch es gibt „noch Schöneres, Habibi (Freunde)“. Mit diesen Worten, die bei der Führung fast zum geflügelten Wort von Ahmed werden, begleitet er uns zur Hauptattraktion, die noch auf unsere Entdeckung wartet: der Schatz des Tutanchamun. Dass wir uns jetzt zum Publikumsmagnet in diesem einmaligen Museum begeben, merkt man deutlich.
Das Interesse ist gewaltig. Erstmalig wird der komplette Schatz des jungen Königs präsentiert. Etwa 5300 Ausstellungsobjekte. Ahmed kennt sie alle, würde uns gerne jedes einzelne zeigen. Seine Erklärungen sind so lebendig, dass man am liebsten nichts versäumen möchte. Es scheitert schlichtweg an der Zeit, wir haben schließlich nur einen einzigen Tag im Museum. Genau darum ist es umso wichtiger, dass man so geführt wird, dass man einen guten Überblick bekommt und die wichtigsten Dinge keineswegs versäumt.
NEUE HEIMAT FÜR TUTANCHAMUN
Was macht die Sammlung so einzigartig? Sein Grab wurde 1922 von Howard Carter im Tal der Könige entdeckt. Es ist der vollständigste und kostbarste Grabfund, der je gemacht wurde. Es gibt Einblick in den Reichtum ägyptischer Grabbeigaben, der unvergleichlich ist und die in zwei Gruppen geteilt werden: in jene, die speziell für die Bestattung des Herrschers angefertigt wurden, und in jene, die schon im Alltag benützt wurden. Die circa 11 kg schwere Totenmaske aus massivem Gold ist weltberühmt. Obwohl er als eher unbedeutender Pharao (etwa 1332 bis 1323 v. Chr.) gilt, sind Zahl und Qualität der Fundstücke phänomenal, geben Aufschluss über die göttliche Rolle und den Status des Königs.
Zu sehen sind auf 7000 m2 etwa die drei ineinander verschachtelten Särge, wobei der innerste aus 110 kg Gold besteht, Sarkophage, Streitwagen, Throne, Schmuck, Alltagsgegenstände wie z. B. Schuhe, die an die Flip-Flops von heute erinnern, sogar Spiele und vieles mehr — es ist tatsächlich beeindruckend! So ist es kein Wunder, dass das GEM für viele im heurigen Jahr auf der Liste der Dinge steht, die man unbedingt besichtigen möchte.
Und um mit den Worten von Ahmed „Es gibt noch was Schöneres, Habibi“, die uns den ganzen Tag begleitet haben, nicht unbedingt eine Wertung abgeben sollten, sondern nur noch neugierig auf das nächste Kulturerlebnis machen wollten, zu schließen: Die Pyramiden von Gizeh, UNESCO-Welterbe, sind in Sichtweite! Sie wurden schließlich als Symbole für die Ewigkeit errichtet und es geht auch beim GEM um die Idee der Ewigkeit ...
