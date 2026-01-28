Ein Museum für die Ewigkeit

NEUE HEIMAT FÜR TUTANCHAMUN

Was macht die Sammlung so einzigartig? Sein Grab wurde 1922 von Howard Carter im Tal der Könige entdeckt. Es ist der vollständigste und kostbarste Grabfund, der je gemacht wurde. Es gibt Einblick in den Reichtum ägyptischer Grabbeigaben, der unvergleichlich ist und die in zwei Gruppen geteilt werden: in jene, die speziell für die Bestattung des Herrschers angefertigt wurden, und in jene, die schon im Alltag benützt wurden. Die circa 11 kg schwere Totenmaske aus massivem Gold ist weltberühmt. Obwohl er als eher unbedeutender Pharao (etwa 1332 bis 1323 v. Chr.) gilt, sind Zahl und Qualität der Fundstücke phänomenal, geben Aufschluss über die göttliche Rolle und den Status des Königs.