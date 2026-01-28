„Nach Australien habe ich ein gutes Gefühl“

Sebastian Ofner hat im vergangenen Jahr nach dem Drittrunden-Einzug in Wimbledon eine Niederlagen-Serie hingelegt und frühzeitig die Saison beendet. 2026 scheidet er in der zweiten Qualifikationsrunde der Australian Open aus, merkt aber große Fortschritte und die Fersenprobleme gehören der Vergangenheit an. Mit Optimismus blickt er in die Zukunft.