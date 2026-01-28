Ryanair-Chef schießt weiter gegen „dumme Steuer“

Daran werde sich auch nichts ändern, solange die Regierung an der Ticketsteuer festhalte, hieß es am Mittwoch in einer Pressekonferenz in Wien. Für den heurigen Sommer plant die Airline ebenfalls mit nur 14 Flugzeugen in Wien. Der Billigflieger bietet damit gegenüber 2025 eine Million weniger Sitzplätze und acht Routen weniger an. „Wir erwarten nur noch sechs Millionen Passagiere in Wien in diesem Jahr“, sagte der für den österreichischen Markt zuständige Ryanair-Manager Andreas Gruber.