Das Christkind bringt nicht immer, was man will

Wie üblich wird dabei vor allem um die Köpfe an der Spitze diskutiert. In der ÖVP hatte man das Gedankenspiel für den Fall begonnen, dass Christian Stocker nach seiner Rückenoperation nicht mehr ins Amt zurückkehren würde. Und in der SPÖ zerbricht man sich den Kopf über die Babler-Nachfolge schon, seit dieser die Parteispitze erobert hat.