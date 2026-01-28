Kitzbühel: Neues Konzept soll Stauchaos verhindern

Angenehme Aufenthalte ermöglichen

Auch nach den Feiertagen will man dranbleiben. Die Maßnahmen werden laufend evaluiert und bei Bedarf angepasst. „Mit diesem Mix aus Bau, Organisation und Digitalisierung haben wir bereits einen wichtigen Schritt gesetzt“, sagt Huber. Das Ziel ist klar: weniger Stau, mehr Sicherheit und ein entspannter Aufenthalt für alle, die Tirols Wintersport-Hotspot genießen wollen.