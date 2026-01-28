„Pulverfass“ Austria – spaltet Zorn die Veilchen?

Das Vakuum im Sport-Vorstand der Wiener Austria ist geschlossen. Seit Dienstag ist der 39-jährige Tomas Zorn bei Violett im Amt. Allerdings könnte diese Bestellung auch viel Wirbel mit sich bringen. Zorn kommt von der WTF-Investorengruppe rund um Ex-Sport-Vorstand Jürgen Werner. Das „Pulverfass“ Austria könnte allerdings in viele Richtungen explodieren. Krone-Sport-Redakteur Florian Gröger war bei uns im Sport-Talk zu Gast, um uns über die derzeitige Situation am Verteilerkreis zu informieren.