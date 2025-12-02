Vorteilswelt
Shoppen am Feiertag?

Welche Geschäfte heuer am 8. Dezember offen haben

Oberösterreich
02.12.2025 09:00
Maria Empfängnis nimmt im Handel eine Sonderrolle ein. Geschäfte wie auf der Landstraße in Linz ...
Maria Empfängnis nimmt im Handel eine Sonderrolle ein. Geschäfte wie auf der Landstraße in Linz dürfen von 10 bis 18 Uhr öffnen.(Bild: Markus Wenzel)

Jeder vierte Österreicher will zu Maria Empfängnis shoppen. An diesem Feiertag darf der Handel zwischen 10 und 18 Uhr prinzipiell öffnen. Die Shoppingzentren nutzen dieses Recht auch – doch von den vier großen Lebensmittelketten haben zwei weitgehend geschlossen. Die „Krone“ hat den Überblick.

Am kommenden Montag stellt sich wieder die Gretchenfrage: Einkaufen oder nicht? Denn an Maria Empfängnis dürfen Geschäfte trotz des Feiertages von 10 bis 18 Uhr aufsperren. Die Landsleute sind gespalten: 54 Prozent sprechen sich laut einer Studie der Linzer Kepler Universität gegen die Feiertagsöffnung aus, 46 Prozent befürworten den Einkaufstag hingegen. Tatsächlich shoppen wollen heuer am 8. Dezember 24 Prozent der Österreicher, also jeder vierte. In Oberösterreich sind es etwas weniger, hierzulande planen 20 Prozent einzukaufen. Doch wo ist das möglich?

Einkaufszentren haben geöffnet
Die großen Einkaufszentren im Bundesland öffnen alle ihre Tore: Die Plus City Pasching, das Haid Center, die Shopping City Wels, die Varena Vöcklabruck sowie der Frunpark in Asten haben von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kunden müssen sich in den Shoppingtempeln auf reges Treiben einstellen, denn beim „Krone“-Rundruf hieß es allerorts: Der 8. Dezember ist ein gefragter Einkaufstag.

Lidl und Rewe-Filialen großteils geschlossen
Anders sieht es bei den Supermärkten aus. Von den vier großen Lebensmittelhändlern haben zwei geschlossen. So bleiben am kommenden Montag sämtliche Lidl-Filialen zu. „Unsere Kolleginnen und Kollegen haben speziell in der Vorweihnachtszeit jede Menge zu tun. Dieser Feiertag ist für Familie und Freude reserviert“, begründet das Michael Kunz, CEO von Lidl.

Auch die Geschäfte von Rewe – Billa, Penny, Adeg und Bipa – haben großteils geschlossen. „Ein gemeinsamer freier Tag ist uns als Arbeitgeber ein Anliegen“, heißt es von Rewe. Filialen in Einkaufszentren und an Bahnhöfen haben allerdings geöffnet, das betrifft in Oberösterreich fünf Billa-, drei Bipa- und zwei Penny-Standorte.

Bei Hofer hingegen sind alle Filialen offen. Und Spar öffnet neben den Interspar- und Maximarkt-Geschäften bis auf fünf auch alle Eurospar-Filialen in Oberösterreich.

Porträt von Philipp Stadler
Philipp Stadler
Oberösterreich

