Welche Geschäfte heuer am 8. Dezember offen haben

Am kommenden Montag stellt sich wieder die Gretchenfrage: Einkaufen oder nicht? Denn an Maria Empfängnis dürfen Geschäfte trotz des Feiertages von 10 bis 18 Uhr aufsperren. Die Landsleute sind gespalten: 54 Prozent sprechen sich laut einer Studie der Linzer Kepler Universität gegen die Feiertagsöffnung aus, 46 Prozent befürworten den Einkaufstag hingegen. Tatsächlich shoppen wollen heuer am 8. Dezember 24 Prozent der Österreicher, also jeder vierte. In Oberösterreich sind es etwas weniger, hierzulande planen 20 Prozent einzukaufen. Doch wo ist das möglich?