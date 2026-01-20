Mariah Carey singt „ein wunderschönes Lied“

Das Design der Feuerschalen ist eine Hommage an Leonardo da Vinci und erinnert an seine berühmten Knotenmuster. Die aus Luftfahrtaluminium gefertigten Strukturen, die die eigentlichen Feuerschalen umgeben, sind dabei dynamisch. Sie können sich ausdehnen und wieder zusammenziehen. Dieses Spektakel wird nur wenige Male am Tag zu sehen sein, in Mailand jeweils zwischen 17.00 und 23.00 Uhr zur vollen Stunde für wenige Minuten, begleitet von Musik.