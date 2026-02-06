Der Mode-Startschuss zum Opernball ist gefallen

Glamour, große Auftritte und monatelange Vorbereitung – dann ist er endlich da, der Tag, an dem unsere Hauptstadt für einen Moment stillsteht – Zumindest für diesen Abend. Vier Promi-Damen haben ihre Roben bereits gefunden und geben einen ersten Blick auf die bislang glamourösesten Opernball-Kleider. Große Vorfreude – und viel Spannung fürs Parkett.
Wenn sich am 12. Februar die Türen der Wiener Staatsoper öffnen und der wunderschöne Blumenschmuck den Atem raubt, wissen unsere prominenten Damen, warum sich all die Mühe für den perfekten Look lohnt. Der Opernball ist schließlich nicht nur gesellschaftlicher Fixpunkt, sondern auch eine Bühne für große Auftritte, stilvolle Statements und monatelange Vorfreude.
Von Elphaba-Grün bis Kobaltblau
Teresa Vogl, Silvia Schneider, Leona König und Lilian Klebow haben ihre Opernball-Roben bereits gefunden – und eines steht fest: Schöner kann ein Auftakt kaum sein. Jede der Damen setzt dabei natürlich auf einen ganz eigenen Stil, der Persönlichkeit, Eleganz und Balltradition verbindet. Von auffälligem Grün bis zur Trendfarbe Blau, alles ist dabei.
Monatelange Vorbereitung
Auch wenn enge Kleider, viel Make-up und teilweise die hohen Heels ihren Preis haben – der Zauber des mittlerweile 68. Staatsgewalzes entschädigt natürlich für all das. Wochen- und monatelange Überlegungen zur Designerwahl, Schnitt, Stoff und Farbe zahlen sich spätestens dann aus, wenn die Roben im Scheinwerferlicht der Oper ihren großen Moment haben.
Spätestens bei den ersten Takten des Donauwalzers wird klar, ob die gewählten Roben auch wirklich tanzbar sind. Denn so prachtvoll oder pompös ein Kleid auch sein mag – es muss dem Ballabend standhalten, dem Gedränge auf der Feststiege Bewegung zulassen und bis in die frühen Morgenstunden überzeugen.
Wir sind also gespannt, ob die Kleiderwahl der Promi-Damen dem Ballabend auf dem Parkett standhält und sich die Roben nicht nur optisch, sondern auch tänzerisch bewähren ...
