Der Mode-Startschuss zum Opernball ist gefallen

Von Elphaba-Grün bis Kobaltblau

Teresa Vogl, Silvia Schneider, Leona König und Lilian Klebow haben ihre Opernball-Roben bereits gefunden – und eines steht fest: Schöner kann ein Auftakt kaum sein. Jede der Damen setzt dabei natürlich auf einen ganz eigenen Stil, der Persönlichkeit, Eleganz und Balltradition verbindet. Von auffälligem Grün bis zur Trendfarbe Blau, alles ist dabei.