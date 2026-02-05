Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Einen ungewöhnlichen Anblick bieten zurzeit die Niagarafälle an der Grenze zwischen den USA und Kanada: Als Folge zweier kurz aufeinanderfolgender, starker und eisiger Winterstürmen und ungewöhnlich tiefen Temperaturen, sind Teile der berühmten Wasserfälle eingefroren (siehe Video oben).
Die Temperatur in der Region Niagara fiel bis unter minus 20 Grad Celsius, wodurch die von den Wasserfällen erzeugte Gischt schnell gefror und die umliegenden Gebiete mit einer immer dicker werdenden Eisschicht sowie Raureif überzog, während sich stromaufwärts im Niagara River immer mehr schwimmendes Eis ansammelte.
Besucher: „Surreales Eiswunderland“
Trotz einer gefühlten Temperatur von minus 30 Grad und obwohl die örtlichen Behörden vor rutschigen Oberflächen und Unterkühlungsgefahr warnten, lockten die teilweise eingefrorenen Wasserfälle mehr Besucher an die Grenze zwischen Ontario und New York. Diese beschreiben das Szenario als „absolut erstaunlich” und als „surreales Eiswunderland”.
Die Szenerie verdeutliche den eindrucksvollen Kontrast zwischen der sonst so gewaltigen Kraft der Wasserfälle und der durch die extreme Kälte hervorgerufenen Stille, berichten US-Medien.
Laut Angaben der Niagara Parks Commission in der kanadischen Provinz Ontario kommen die Wasserfälle zwar nie vollständig zum Stillstand, können aber bei strengen Kälteperioden seltene und beeindruckende Eisformationen hervorbringen, wie sie zuletzt in den Jahren 2019 und 2022 zu beobachten waren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.