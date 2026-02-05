Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt

Starker Besucherzustrom in der Kirche

Die Entfernung des Bildes sei eine Notwendigkeit geworden, sagte der Pfarrer der Kirche, Daniele Micheletti, laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. Wegen des Freskos sei es zu einem starken Zustrom von Besuchern gekommen, die nicht zum Gottesdienst oder zum Gebet erschienen seien, sondern ausschließlich wegen des Gemäldes.