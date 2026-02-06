„Das ist sich in Salzburg noch nicht ausgegangen“

Besuch in der Akademie von Red Bull Salzburg

Es sei viel zu tun gewesen, sagte Mann. „Ich habe viele neue Gesichter kennengelernt.“ Das steht auch in der kommenden Woche auf dem Programm, wenn der neue Sportboss der Akademie einen intensiven Besuch abstattet. Der frühere Hannoveraner will in die Tiefe gehen und einen tieferen Einblick bekommen. Der ehemalige Profikicker war bei der TSG Hoffenheim früher selbst Akademieleiter.