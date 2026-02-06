Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sportboss erklärt:

„Das ist sich in Salzburg noch nicht ausgegangen“

Salzburg
06.02.2026 20:45
Marcus Mann ist Red Bull Salzburgs Sportboss.
Marcus Mann ist Red Bull Salzburgs Sportboss.(Bild: FC Red Bull Salzburg - Andreas Schaad)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Vor dem Heimspiel in der österreichischen Bundesliga zum Frühjahrs-Auftakt gegen Austria Wien hatte Red Bull Salzburgs Neo-Sportboss Marcus Mann einen kurzen Auftritt. Der Deutsche sprach dabei über die Transferphase und was sich in seiner neuen Heimat noch nicht ausging. 

0 Kommentare

Am 6. Jänner wurde Marcus Mann offiziell als neuer Geschäftsführer Sport beim FC Red Bull Salzburg vorgestellt. Kurz vor dem Anpfiff in der heimischen Arena gegen Austria Wien in der österreichischen Bundesliga sprach der Deutsche im VIP-Bereich des Stadions zu den Fans. Der 40-Jährige blickte dabei auf seine ersten Wochen in Österreich zurück.

Zitat Icon

„Es war nicht geplant, dass wir (in der Winter-Transferphase, Anm.) den ganzen Kader umkrempeln.

Sportboss Marcus Mann

Thema war natürlich die Transferphase, die in Österreich am Freitagabend endete. Mit Defensivmann Tim Drexler und Angreifer Damir Redzic verpflichtete der aktuelle Tabellenführer „nur“ zwei Spieler. Mit Petar Ratkov (Lazio Rom), Jacob Rasmussen (Kaiserslautern) und Lucas Gourna-Douath, der per Leihe zu Le Havre ging, gaben die Bullen auch „nur“ drei Spieler ab. „Es war aber auch nicht geplant, dass wir den Kader umkrempeln“, sagte Mann. 

Besuch in der Akademie von Red Bull Salzburg
Es sei viel zu tun gewesen, sagte Mann. „Ich habe viele neue Gesichter kennengelernt.“ Das steht auch in der kommenden Woche auf dem Programm, wenn der neue Sportboss der Akademie einen intensiven Besuch abstattet. Der frühere Hannoveraner will in die Tiefe gehen und einen tieferen Einblick bekommen. Der ehemalige Profikicker war bei der TSG Hoffenheim früher selbst Akademieleiter. 

Lesen Sie auch:
Thomas Letsch
Kurioser Grund
Darum muss Red Bull Salzburg auf Neuen verzichten
06.02.2026

In Salzburg selbst ist der 40-Jährige laut eigenen Aussagen bereits gut angekommen. „Eine Stadtführung ist sich aber leider noch nicht ausgegangen“, findet's Mann ein bisschen schade. Aber, so sagte er lächelnd in einem Nachsatz: „Ich kann schon ein paar Strecken ohne Navi fahren.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
106.886 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
90.442 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
88.814 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf