Alle Zugänge und Abgänge der Bundesligisten

Der Transferüberblick der österreichischen Fußball-Bundesliga in der Winterübertrittszeit nach deren Ende am Freitagabend (Wechselfrist 17 Uhr):
Red Bull Salzburg:
Zugänge: Tim Drexler (GER, TSG Hoffenheim), Damir Redzic (HUN, DAC Dunajska Streda/SVK)
Abgänge: Petar Ratkov (SRB, Lazio Rom/ITA), Lucas Gourna-Douath (FRA, Le Havre/FRALeihe), Jacob Rasmussen (DEN, 1. FC Kaiserslautern/GER)
LASK:
Zu: Xavier Mbuyamba (NED, Volendam/NED)
Ab: Lenny Pintor (FRA, Eyüpspor/TUR), Bryan Teixeira (CPV/Vertragsauflösung)
Sturm Graz:
Zu: Trainer Fabio Ingolitsch (Altach), Jusuf Gazibegovic (BIH, 1. FC Köln/GER/Leihe), Gizo Mamageishvili (GEO, Iberia 1999/GEO), Ryan Fosso (SUI/CMR, Fortuna Sittard/NED), Paul Koller (Altach), Albert Vallci (St. Gallen/SUI), Rory Wilson (SCO, Aston Villa/ENG/Leihe)
Ab: Trainer Jürgen Säumel, Tochi Chukwuani (DEN, Glasgow Rangers/SCO), Oliver Christensen (DEN, AC Fiorentina/ITA/Leihende), Tim Oermann (GER, Bayer Leverkusen/GER/Leihende), Tomi Horvat (SLO, Bristol City/ENG), Julius Beck (DEN, IF Elfsborg/SWE/Leihe), Alexandar Borkovic (SKN St. Pölten)
SV Hartberg:
Zu: Luca Pazourek (Austria Wien/Leihe), Konstantin Schopp (Mainz 05/GER/Leihe)
Ab: Dominik Prokop (Zeljeznicar Sarajevo/BiH)), Patrik Mijic (CRO, AE Kifisias/GRE/Leihe)
Austria Wien:
Zu: keine
Ab: Luca Pazourek (TSV Hartberg/Leihe), Muharem Huskovic (Zeljeznicar Sarajevo/BiH))
SV Ried:
Zu: Evan Eghosa Aisowieren (FAC), Jussef Nasrawe (GER, FC Bayern/GER/Leihe), Matej Cechal (CZE, FC Hertha Wels/Leihe)
Ab: Mark Grosse (GAK), Ekain Azkune (ESP, Athletic Bilbao/ESP/Leih-Ende)
SK Rapid:
Zu: Trainer Johannes Hoff Thorup (DEN), Yusuf Demir (Galatasaray Istanbul/TUR), Andreas Weimann (Derby County/ENG/Leihe)
Ab: Interimstrainer Stefan Kulovits, Noah Bischof (FC Dordrecht/NED)
WAC:
Zu: Jessic Ngankam (GER, Eintracht Frankfurt/GER/Leihe), Emin Kujovic (GER/BIH, 1. FC Köln/GER/Leihe), David Djuric (SRB, Roter Stern Belgrad/SRB)
Ab: Chibuike Nwaiwu (NIG, Trabzonspor/TUR)
SCR Altach:
Zu: Trainer Ognjen Zaric, Precious Benjamin (NIG, 1899 Hoffenheim/GER/Leihe), Rassa Rahmani (SWE, Landskrona BolS/SWE), Elias Scherf (TSV Hartberg/zuletzt SV Stripfing)
Ab: Trainer Fabio Ingolitsch (Sturm Graz), Paul Koller (Sturm Graz), Leonardo Lukacevic (FC Kosice/SVK), Tino Casali (RW Essen/GER)
WSG Tirol:
Zu: keine
Ab: Florian Rieder (Austria Salzburg)
GAK:
Zu: Franz Stolz (CFC Genoa/ITA/Leihe), Mark Grosse (Ried), Leon Klassen (GER/RUS, SV Darmstadt/GER/Leihe), Mathias Olesen (LUX, Greuther Fürth/GER/Leihe)
Ab: Sadik Fofana (TOG, US Lecce(ITA), Marco Gantschnig (Vienna), Tio Cipot (SLO, Maribor/SLO/Leihende), Petar Filipovic (GER, Vertragsauflösung)
Blau-Weiß Linz:
Zu: Trainer Michael Köllner (GER), Isak Dahlqvist (SWE, Örgryte), Cheick Conde (GUI, Venezia/ITA/Leihe), Nico Mantl (GER, Arouca/POR/Leihe), David Riegler (SKN St. Pölten)
Ab: Marcel Schantl, Muharem Huskovic (Austria/Leihende)
