„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“

Im Budapester Stadtgericht verfolgten Unterstützerinnen und Unterstützer, darunter auch T.s Vater und Geschwister, den Prozess gebannt. Es lägen gar keine Beweise für die Schuld seines Kindes vor, sagte Vater Wolfram Jarosch, der einen „politischen Schauprozess“ sieht. Tatsächlich legte die Anklagebehörde nur wenig Beweise auf den Tisch, wie Bildmaterial einer Sicherheitskamera in der Nähe vom Tatort. Auf diesen Bildern sei Maja T. zusammen mit anderen Angreiferinnen und Angreifern zu sehen, hielt die Staatsanwaltschaft fest. Die Verteidigung meinte dazu, dass die Person, die T. gewesen sein soll, gar keine Tatwaffe bei sich gehabt habe. Zum Einsatz waren Teleskop-Schlagstöcke, Gummihämmer und Pfefferspray gekommen.