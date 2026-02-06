Vierköpfige Familie nach Crash verletzt im Spital

Gekracht hat es in der Tiroler Bezirkshauptstadt Schwaz am Freitagnachmittag. Im Bereich der Kreuzung bei der Autobahnauf- und -abfahrt kollidierte die türkische Lenkerin (43) eines Pkw mit dem Auto einer Einheimischen (51). Die vierköpfige Familie der 51-Jährigen wurde dabei verletzt.
Zu dem Unfall kam es um kurz vor 15 Uhr. Die 43-Jährige fuhr mit dem Auto auf der L222 in Richtung Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Norden. Zur selben Zeit fuhr die 51-Jährige mit ihrem Pkw auf der L222 in Richtung Schwaz. Mit ihr an Bord befanden sich ihr Mann (53), der Sohn (13) sowie die Tochter (22).
Die türkische Lenkerin erlitt laut ihren Angaben keine Verletzungen.
Ein Sprecher der Polizei
43-Jährige hatte Glück im Unglück
„Im Kreuzungsbereich bei der dortigen Dosierampel kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer rechtwinkligen Kollision der beiden Fahrzeuge“, heißt es von der Polizei. Durch den Crash wurden alle Insassen im Auto der 51-Jährigen verletzt und von der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.
Unterdessen blieb die 43-Jährige unverletzt. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt, das Auto der Einheimischen war noch fahrtauglich.
