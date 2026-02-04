Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt

Maja T. hatte zwischen dem 9. und 11. Februar 2023 gemeinsam mit etwa 20 anderen mutmaßlichen Linksextremistinnen und Linksextremisten an Protesten gegen das jährliche SS-Gedenken am sogenannten „Tag der Ehre“ in Budapest teilgenommen. Dabei sollen die deutsche Person und andere mit Teleskop-Schlagstöcken, Gummihämmern und Pfefferspray auf Menschen losgegangen sein, die sie für Rechtsextreme gehalten haben. Ein Opfer erlitt einen Schädelbruch. Insgesamt wurden bei den Attacken neun Menschen verletzt, vier davon schwer (siehe Video oben).