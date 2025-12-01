Bahnprojekt trifft Klangkunst im Festkonzert

Respekt zur musikalischen Vereinigung zollte auch die steirische Verkehrslandesrätin Claudia Holzer: „Schön, sich im Klang über Ländergrenzen hinweg zu verbinden.“ Beim Festkonzert glänzten 227 Musiker. Das Programm: vom „Kaiserwalzer“ über „Feuerfest“ der Strauß-Familie, „Schwanensee-Suite“ bis zu Korsakov für Oboe und Orchester. Applaus für alle Musiker der Musikschulen – übrigens im Alter von sieben bis 70 Jahren.