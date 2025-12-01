Vorteilswelt
Standing Ovations

Bahnprojekt trifft Klangkunst im Festkonzert

Kärnten
01.12.2025 16:00
Ein genialer Auftritt des Jugendsinfonieorchesters Unterkärnten.
Ein genialer Auftritt des Jugendsinfonieorchesters Unterkärnten.(Bild: Evelyn Hronek)

Bevor die Koralmbahn fährt, bauten die Jugendsinfonieorchester Kärnten und Steiermark einen klingenden Brückenschlag beim Festkonzert „Bahn frei!“ im Konzerthaus Klagenfurt 

Die Koralmbahn, das Jahrhundertprojekt, – nur noch 41 Minuten bis Graz – wird in zwei Wochen eröffnet. Dieser Auftakt wurde mit einem musikalischen Brückenschlag beim Festkonzert „Bahn frei!“ im Klagenfurter Konzerthaus gebührend gefeiert.

Als Einklang wurde ein „Railway Galop“ (Lumbye) gespielt. Nicht nur der 33 Kilometer lange Koralmtunnel ist einzigartig, auch die Verbindung von Musikern unseres Landes mit den steirischen Nachbarn.

„Kultur und Musik prägt die Identität jeden Landes“
Das Jugendsinfonieorchester Unterkärnten, das Jugendsinfonieorchester Oberkärnten und das Landessinfonieorchester Steiermark öffneten die Grenze und vereinten sich auf der Konzerthausbühne in Klagenfurt. Ausverkauft! „Kultur und Musik prägt die Identität jeden Landes“, so Bildungslandesrat Peter Reichmann.

Bahn frei – mit drei Dirigenten und der siebenjährigen Hemma Bach mit der Koralmbahn- ...
Bahn frei – mit drei Dirigenten und der siebenjährigen Hemma Bach mit der Koralmbahn- Abfahrtskelle.(Bild: Evelyn Hronek)
Solistisch glänzte Sophia Brunner an der Oboe.
Solistisch glänzte Sophia Brunner an der Oboe.(Bild: Evelyn Hronek)
Werk „Feuerfest“ (Josef Strauß) mit Hammer und Amboss.
Werk „Feuerfest“ (Josef Strauß) mit Hammer und Amboss.(Bild: Evelyn Hronek)

Respekt zur musikalischen Vereinigung zollte auch die steirische Verkehrslandesrätin Claudia Holzer: „Schön, sich im Klang über Ländergrenzen hinweg zu verbinden.“ Beim Festkonzert glänzten 227 Musiker. Das Programm: vom „Kaiserwalzer“ über „Feuerfest“ der Strauß-Familie, „Schwanensee-Suite“ bis zu Korsakov für Oboe und Orchester. Applaus für alle Musiker der Musikschulen – übrigens im Alter von sieben bis 70 Jahren.

Standing Ovations für Musiker
Grandios auch das Landesjugendsinfonieorchester Steiermark, das unter anderem Nicolais Ouvertüre „Die lustigen Weiber von Windsor“ und den Klassiker Mambo aus der West Side Story spielten.

„Wir sind stolz auf dieses Projekt, es sind weitere Kooperationen mit den Nachbarn geplant“, so Julia Malischnig, die für die künstlerische Leitung verantwortlich zeichnet. Alle drei Orchester ließen am Schluss den „Bahn frei“- Galopp von Eduard Strauß erklingen. Standig Ovations!

Gerlinde Schager, Kronen Zeitung

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
