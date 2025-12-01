Wilde Posse um Touristen-Parkplatz mitten im Wald

Ein potenzieller Parkplatz erregt in der Gemeinde St. Kanzian die Gemüter. Dieser soll vor allem im Sommer von Badegästen genutzt werden. Dazu müsste aber erst ein Waldstück gerodet werden.
„Keiner braucht diesen Parkplatz!“, kritisiert Reinhard Mathes von den Grünen in St. Kanzian. Er spricht sich ganz klar gegen die geplante Rodung einer Waldfläche an der Norduferstraße am Klopeiner See aus. Die Idee – die im Übrigen vom roten Gemeinde-Chef Thomas Krainz stammt: Der Parkplatz, der immerhin nicht asphaltiert, sondern nur geschottert werden soll, könnte in den Sommermonaten von Badegästen genutzt werden. Die parken derzeit nämlich oft entlang der gesamten Norduferstraße, auch in Busbuchten oder sogar auf privaten Flächen. Gerade bei Veranstaltungen, wie dem „See in Flammen“, führt der Engpass an Stellplätzen zu massiven Problemen.
Gemeinderat muss erst darüber entscheiden
„Es geht um 1000 Quadratmeter und das Land hat bereits sein O.K. dazu gegeben“, betont Krainz. Für ihn ist der Parkplatz mehr oder weniger beschlossene Sache, wenn auch erst der Gemeinderat darüber entscheiden muss. Vielmehr schießt er zurück: „Die Grünen wollen mit dieser Diskussion die Gemeinde schädigen!“ Man investiere einerseits viel Geld, um Gäste an den See zu holen, andererseits, „bestrafen wir die Gäste dann vor Ort“.
Verantwortliche Forstbehörden haben den Bereich offenbar schon beurteilt. Sei das Projekt von „öffentlichem Interesse“, wäre eine Rodung vertretbar. Eine Aussage, die den Grünen in der Gemeinde nicht reicht. „Ist ein Parkplatz für zwei Monate Saison und ein paar wenige Veranstaltungen bereits ,öffentliches Interesse‘ genug? Das bezweifeln wir“, so Mathes.
„Die Grünen wollen mit dieser Diskussion die Gemeinde schädigen! Es geht um 1000 Quadratmeter und das Land hat bereits das Okay dazu gegeben.“
Thomas Krainz, Bürgermeister in St. Kanzian
„Parkplatz beim Tourismuszentrum fast immer leer“
Kritisch sieht er auch, dass es ja bereits einen riesigen Gemeinde-eigenen Parkplatz gibt, der schlecht ausgelastet ist. Mathes: „Der Parkplatz beim Tourismuszentrum ist kostenpflichtig, fast immer leer und wirft kein Plus ab.“ Ganz im Gegenteil müsse man der Betreiberfirma mehr zahlen, als man mit den Gebühren verdient. Der neue Parkplatz wäre „zumindest vorerst“, wie Krainz ergänzt, kostenlos. Die Causa soll im nächsten Gemeinderat Thema werden. Wie die Abstimmung verläuft, wird sich dann zeigen.
