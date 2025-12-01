Wilde Posse um Touristen-Parkplatz mitten im Wald

„Keiner braucht diesen Parkplatz!“, kritisiert Reinhard Mathes von den Grünen in St. Kanzian. Er spricht sich ganz klar gegen die geplante Rodung einer Waldfläche an der Norduferstraße am Klopeiner See aus. Die Idee – die im Übrigen vom roten Gemeinde-Chef Thomas Krainz stammt: Der Parkplatz, der immerhin nicht asphaltiert, sondern nur geschottert werden soll, könnte in den Sommermonaten von Badegästen genutzt werden. Die parken derzeit nämlich oft entlang der gesamten Norduferstraße, auch in Busbuchten oder sogar auf privaten Flächen. Gerade bei Veranstaltungen, wie dem „See in Flammen“, führt der Engpass an Stellplätzen zu massiven Problemen.