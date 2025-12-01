Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Cocktailserie

„Christmas Martini“: Ein Hauch Weihnachten im Glas

Kärnten
01.12.2025 14:00

Passend zur Adventzeit präsentiert Barchef Daniel Schellander den Cocktail des Monats, der perfekt zu einem gemütlichen Abend zu Hause passt.

0 Kommentare

Beim gemütlichen Schlendern über den Christkindlmarkt verführt derzeit der warme Duft von Glühwein zum Verweilen. Doch wenn die Kälte schließlich zu sehr in Mark und Bein kriecht, lockt das heimelige Wohnzimmer – am besten mit Keksen und einem Drink, der nach Advent schmeckt. Genau diesen Zauber hat Cocktail-Champion Daniel Schellander eingefangen und in ein Martini-Glas gegossen.

Winterlicher Cocktail für gemeinsame Stunden
Der mehrfach ausgezeichnete Barkeeper präsentiert pünktlich zur Adventzeit den „Krone“-Cocktail des Monats: den Christmas Martini. „Eine Mischung aus Vanillekipferl, Amarettini und weißer Schokolade, mit einer dezenten, angenehmen Cremigkeit“, beschreibt Schellander seinen winterlichen Cocktail.

Der cremige Drink verbindet würzige Akzente mit dem sanften Abgang eines frisch gebackenen Vanillekipferls, ein perfekter Begleiter für festliche Abende.

Mit dem „Christmas Martini“ kann sich auf die Adventzeit eingestimmt werden.
Mit dem „Christmas Martini“ kann sich auf die Adventzeit eingestimmt werden.(Bild: Evelyn Hronek)
Schellander mixt seine Cocktails in der Skybar Marie in Klagenfurt.
Schellander mixt seine Cocktails in der Skybar Marie in Klagenfurt.(Bild: Evelyn Hronek)
Für die perfekte Abrundung kann Goldglitterspray verwendet werden.
Für die perfekte Abrundung kann Goldglitterspray verwendet werden.(Bild: Evelyn Hronek)

Für die passende Optik hat der Barchef der Skybar Marie in Klagenfurt ebenfalls Tipps parat: „Dekoriert werden kann der Cocktail mit Nüssen, Schokostreuseln oder etwas Vanilleabrieb.“ So wird aus dem Drink nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sondern auch ein Blickfang zwischen Adventkranz und Lichterkette.

Highlight für Vollendung: Goldglitterspray
„Alle Zutaten mit einer Schaufel Eiswürfel in einen Shaker geben und kräftig schütteln“, erklärt Schellander und fügt hinzu: „Damit die Sahne einen guten Schaum ergibt, den man benötigt, um Dekoration darauf zu streuen oder zu legen.“

Zitat Icon

Süß – würzig – cremig: Der „Christmas Martini“ passt perfekt in die Adventzeit. Eine Mischung aus Vanillekipferl, Amarettini und weißer Schokolade.

Daniel Schellander, Profi-Barkeeper

„Danach in eine vorgekühlte Cocktailschale oder ein Martiniglas abseihen, nach Geschmack und Lust garnieren.“ Ein besonderes Highlight: Goldglitterspray, das den Drink wie eine Miniaturversion des Weihnachtsbaumes funkeln lässt. 

Rezept für Christmas Martini:

  • 45ml Absolut Vanilla Vodka
  • 15ml Amaretto Gozio
  • 15ml Créme de Cacao White
  • 20mlMandelmilch
  • 20ml Sahne

Genießen sollte man den Christmas Martini, so der Profi, „am besten im Kreise von Freunden und Familie“. Denn was wäre die Adventzeit ohne gemeinsame Momente? Mit einem herzlichen „Sip Sip Hooray – und eine besinnliche Weihnachtszeit euch allen“ wünscht Schellander allen Lesern frohe Weihnachten und arbeitet bereits an der nächsten Kreation für die „Krone“-Cocktailserie.

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Der Gründungskongress der neuen Parteijugend wurde von Protesten begleitet. Prominent auf ...
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren“
Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
250.231 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
141.354 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
135.531 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Kärnten
„Krone“-Cocktailserie
„Christmas Martini“: Ein Hauch Weihnachten im Glas
Mord in Kaserne
Kamerad erschossen: Es bleibt bei 12 Jahren Haft
Liga-Finanzkennzahlen
Minus für zwei Klubs, Sturm mit größtem Überschuss
„Grüne“ dagegen
Wilde Posse um Touristen-Parkplatz mitten im Wald
Kampfansage an ÖBB
Westbahn nennt erste Ticketpreise für Südstrecke
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf