„Christmas Martini“: Ein Hauch Weihnachten im Glas

Passend zur Adventzeit präsentiert Barchef Daniel Schellander den Cocktail des Monats, der perfekt zu einem gemütlichen Abend zu Hause passt.
Beim gemütlichen Schlendern über den Christkindlmarkt verführt derzeit der warme Duft von Glühwein zum Verweilen. Doch wenn die Kälte schließlich zu sehr in Mark und Bein kriecht, lockt das heimelige Wohnzimmer – am besten mit Keksen und einem Drink, der nach Advent schmeckt. Genau diesen Zauber hat Cocktail-Champion Daniel Schellander eingefangen und in ein Martini-Glas gegossen.
Winterlicher Cocktail für gemeinsame Stunden
Der mehrfach ausgezeichnete Barkeeper präsentiert pünktlich zur Adventzeit den „Krone“-Cocktail des Monats: den Christmas Martini. „Eine Mischung aus Vanillekipferl, Amarettini und weißer Schokolade, mit einer dezenten, angenehmen Cremigkeit“, beschreibt Schellander seinen winterlichen Cocktail.
Der cremige Drink verbindet würzige Akzente mit dem sanften Abgang eines frisch gebackenen Vanillekipferls, ein perfekter Begleiter für festliche Abende.
Für die passende Optik hat der Barchef der Skybar Marie in Klagenfurt ebenfalls Tipps parat: „Dekoriert werden kann der Cocktail mit Nüssen, Schokostreuseln oder etwas Vanilleabrieb.“ So wird aus dem Drink nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sondern auch ein Blickfang zwischen Adventkranz und Lichterkette.
Highlight für Vollendung: Goldglitterspray
„Alle Zutaten mit einer Schaufel Eiswürfel in einen Shaker geben und kräftig schütteln“, erklärt Schellander und fügt hinzu: „Damit die Sahne einen guten Schaum ergibt, den man benötigt, um Dekoration darauf zu streuen oder zu legen.“
Süß – würzig – cremig: Der „Christmas Martini“ passt perfekt in die Adventzeit. Eine Mischung aus Vanillekipferl, Amarettini und weißer Schokolade.
Daniel Schellander, Profi-Barkeeper
„Danach in eine vorgekühlte Cocktailschale oder ein Martiniglas abseihen, nach Geschmack und Lust garnieren.“ Ein besonderes Highlight: Goldglitterspray, das den Drink wie eine Miniaturversion des Weihnachtsbaumes funkeln lässt.
Genießen sollte man den Christmas Martini, so der Profi, „am besten im Kreise von Freunden und Familie“. Denn was wäre die Adventzeit ohne gemeinsame Momente? Mit einem herzlichen „Sip Sip Hooray – und eine besinnliche Weihnachtszeit euch allen“ wünscht Schellander allen Lesern frohe Weihnachten und arbeitet bereits an der nächsten Kreation für die „Krone“-Cocktailserie.
