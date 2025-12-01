„Christmas Martini“: Ein Hauch Weihnachten im Glas

Beim gemütlichen Schlendern über den Christkindlmarkt verführt derzeit der warme Duft von Glühwein zum Verweilen. Doch wenn die Kälte schließlich zu sehr in Mark und Bein kriecht, lockt das heimelige Wohnzimmer – am besten mit Keksen und einem Drink, der nach Advent schmeckt. Genau diesen Zauber hat Cocktail-Champion Daniel Schellander eingefangen und in ein Martini-Glas gegossen.