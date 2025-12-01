ÖFB-Frauen verlieren Testspiel trotz Blitz-Führung

Österreichs Frauen-Nationalteam hat das Länderspieljahr mit einer Niederlage abgeschlossen. Die ÖFB-Auswahl verlor am Montag das Testmatch in Sanlucar de Barrameda gegen die Ukraine mit 2:3.
Damit ging der achttägige Lehrgang in Spanien für Österreich ohne Sieg zu Ende, am Donnerstag hatte man gegen Finnland ein 1:1 erreicht. Das kommende Jahr steht dann ganz im Zeichen der EM-Qualifikation gegen Norwegen, Slowenien und Deutschland.
Führung nach wenigen Sekunden
Die Österreicherinnen erwischten einen optimalen Start und gingen schon nach wenigen Sekunden durch Sophie Hildebrand in Führung. Die Ukraine antwortete mit einem Doppelschlag von Nicole Kozlova (14.) und Roksolana Kravchuk (18.), ehe es durch ein Eigentor von Yana Kotyk nach Schuss von Katharina Schiechtl 2:2 stand (28.).
Den Sieg der Ukrainerinnen fixierte Olha Ovdiichuk in der 47. Minute. Die Truppe von Alexander Schriebl erhöhte zwar im Finish den Druck, schaffte den Ausgleich aber nicht mehr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.