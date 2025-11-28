Außenminister: „Alles erreicht, was wir wollten“

Zuerst lange Geheimhaltung und nun sofortiger öffentlicher Jubel nach dem Termin im Kreml: Die ungarische Regierung hat unmittelbar nach einem dreistündigen Treffen zwischen Ministerpräsident Viktor Orbán und Russlands Präsident Wladimir Putin die wichtigsten Ergebnisse präsentiert. Außenminister Péter Szijjártó erklärte in einem auf Facebook präsentierten Video: „Wir haben alles erreicht, was wir wollten.“
„Die vertraglich vereinbarten Mengen und der Zeitplan bei Erdgas und Erdöl werden eingehalten“, betonte Szijjártó vor dem Kreml stehend. Die Szene erinnerte an einen Live-Bericht von Auslandskorrespondenten in den TV-Nachrichten. Orbáns Minister erinnerte in diesem Zusammenhang an das kürzlich absolvierte Treffen des Regierungschefs mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus, wo ähnlich Erfolgsmeldungen verbreitet worden waren. Ungarn bleibt, wie berichtet, von US-Sanktion bezüglich russischer Energielieferungen verschont.
„Die Energieversorgung des Landes ist weiterhin gesichert“, so Szijjártó am Freitagabend. Das bedeute, dass auch die Gefahr gebannt worden sei, dass „womöglich schon zu Weihnachten die Energiekosten für die ungarische Bevölkerung auf das Dreifache steigen“.
Ukraine-Gipfel „nur“ in Budapest?
Das Werben Orbáns für seine Hauptstadt als Ort von Ukraine-Friedensverhandlungen dürfte ebenfalls auf Wohlwollen gestoßen sein. Der ungarische Außenminister sagte nämlich, dass Kreml-Chef Putin versprochen habe, dass die Konferenz „auf jeden Fall“ in Budapest abgehalten werde.
Zuletzt unterstützte Orban den ursprünglichen US-Friedensplan für ein Ende des Kriegs in der Ukraine, den Kritiker als russische Wunschliste bezeichneten. Bei Nachverhandlungen mit Europäern und Ukrainern sollen einige Punkte entschärft worden sein. Russland will zu dem Plan nächste Woche Gespräche mit US-Vertretern in Moskau führen. Orbán behauptete, die EU hätte den ursprünglichen Trump-Plan „sabotiert“, weil sie den Krieg fortsetzen wolle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.