Minus für zwei Klubs, Sturm mit größtem Überschuss

Mit Abstand umsatzstärkster Verein Österreichs war einmal mehr der aktuelle Spitzenreiter Salzburg, der es auf einen Umsatz von 156,74 Mio. Euro brachte. Sturm schaffte einen Rekorderlös von 95,245 Mio. Euro. Präsident Christian Jauk sagte in einer Vereinsaussendung dazu: „Champions League und Transfers in Größenordnungen, die man nicht für die Zukunft erwarten darf – uns fehlen Stadion- und Hospitalityerlöse in jenen Dimensionen, wie sie die Konkurrenten in Wien, Linz oder Salzburg haben. Dementsprechend war das Wirtschaftsjahr 2024/25 ein historischer Ausreißer nach oben.“