„Bahn frei“!

Ein klangvoller Auftakt für die Koralmbahn

Kärnten
22.11.2025 20:00

Junge Musiker aus Kärnten und der Steiermark machen zur Eröffnung der Koralmbahn gemeinsame Sache für das Festkonzert „Bahn frei!“, das in Klagenfurt und Graz gespielt wird

Von Floridsdorf nach Deutsch Wagram war 1847 der erste Eisenbahnzug in der k. u. k. Monarchie gefahren. Damit hatte ein neues Zeitalter begonnen und schon bald beflügelte das „Dampfross“ die Fantasie von Künstlern, so auch von Eduard Strauß. 1869 komponierte er „Bahn frei!“.

Gut 150 Jahre später wird sein musikalischer Galopp die Eröffnung der Koralmbahn (sie fährt ab 14. Dezember) begleiten. „Bei diesem Stück werden über 200 Musiker in Klagenfurt und Graz zu hören sein“, erzählt die künstlerische Leiterin Julia Malischnig.

Die 17-jährige Letizia Lamb, Konzertmeisterin des Jugendsinfonieorchesters Oberkärnten, freut sich mehrfach auf die Koralmbahn: „Wenn ich nach Graz zu meinen Großeltern fahre, erspare ich mir viel Zeit.“ Außerdem wird die junge Geigerin die schnelle Verbindung während ihres Musikstudiums nützen.

Junge Musiker aus Kärnten und Steiermark spielen zur Eröffnung der Koralmbahn.
Junge Musiker aus Kärnten und Steiermark spielen zur Eröffnung der Koralmbahn.(Bild: Nina Friedl/luminity.media)

Ihre 18-jährige Orchesterkollegin und Oboe-Solistin Sophia Brunner hat „Tagesausflüge mit der Koralmbahn“ im Sinn. Die Spittalerinnen sind zwei von 160 Musiker der Orchesterakadamie Kärnten, die heuer ihr zehnjähriges Bestehen feiert.

„Zu Ehren des Jahrhundertprojekts Koralmbahn spielen Talente aus Kärnten und der Steiermark zusammen“, betont der Oberkärntner Dirigent Hans Brunner. Seit Schulbeginn wird dafür geprobt.

Auch das Jugendsinfonieorchester Unterkärnten ist voll in Fahrt. Dirigent Edwin Caceres: „Von uns gibt es auch den ,Railway Galopp‘ zu hören.“

Außerdem bringen die Jugendsinfonieorchester Kärnten und Steiermark Bernstein, Schwanensee, Romeo und Julia auf Schiene: Am 24. November (19.30 Uhr) im Grazer Stefaniensaal, am 30. November (15 Uhr) im Klagenfurter Konzerthaus. Karten für „Bahn frei!“: oeticket.com 

