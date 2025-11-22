Ein klangvoller Auftakt für die Koralmbahn

Von Floridsdorf nach Deutsch Wagram war 1847 der erste Eisenbahnzug in der k. u. k. Monarchie gefahren. Damit hatte ein neues Zeitalter begonnen und schon bald beflügelte das „Dampfross“ die Fantasie von Künstlern, so auch von Eduard Strauß. 1869 komponierte er „Bahn frei!“.