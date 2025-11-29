Leverkusen gegen Dortmund ab 18.30 Uhr LIVE

12. Spieltag in der deutschen Fußball-Bundesliga. Bayer Leverkusen empfängt im Top-Spiel Borussia Dortmund. Wir berichten live ab 18.30 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
In der deutschen Fußball-Bundesliga kommt es am Samstag (18.30 Uhr) in Leverkusen zu Teil eins des Duells zwischen Bayer und Borussia Dortmund. Für beide Teams heißt es „Verlieren verboten!“, will man im Titelkampf noch ein Wörtchen mitreden. Die drittplatzierten Leverkusener weisen acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayern München auf, der BVB hat als Vierter neun Zähler aufzuholen. Die Bayern empfangen den Liga-Nachzügler St. Pauli.
Beide Klubs haben Selbstvertrauen
Sowohl Bayer als auch die Borussia gehen mit Erfolgserlebnissen aus der Champions League in den potenziell saisondefinierenden Schlager. Während Leverkusen bei Manchester City 2:0 gewann, waren die Dortmunder daheim gegen Villarreal mit 4:0 erfolgreich. Für die Werkself war es der sechste Sieg in den vergangenen sieben Pflichtspielen, nur gegen München verlor man zu Monatsbeginn. Dennoch ist der Respekt vorm Gegner groß. „Sie sind eine Top-Mannschaft, das haben sie diese Woche wieder gezeigt“, sagte Bayer-Trainer Kasper Hjulmand.
Doppelpack-Duell binnen drei Tagen
BVB-Coach Niko Kovac, der zuletzt ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer auf der Bank schmoren ließ, erwartet einen großen Kampf. „Wir müssen einen tollen Tag erwischen, denn wenn in Leverkusen das Licht angeht, wird es nicht leicht“, sagte Kovac.
Nur drei Tage später bietet sich dann beiden Teams die Gelegenheit zur Revanche, dann allerdings in Dortmund im DFB-Pokal-Achtelfinale.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.