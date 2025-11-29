Leverkusen gegen Dortmund ab 18.30 Uhr LIVE

Beide Klubs haben Selbstvertrauen

Sowohl Bayer als auch die Borussia gehen mit Erfolgserlebnissen aus der Champions League in den potenziell saisondefinierenden Schlager. Während Leverkusen bei Manchester City 2:0 gewann, waren die Dortmunder daheim gegen Villarreal mit 4:0 erfolgreich. Für die Werkself war es der sechste Sieg in den vergangenen sieben Pflichtspielen, nur gegen München verlor man zu Monatsbeginn. Dennoch ist der Respekt vorm Gegner groß. „Sie sind eine Top-Mannschaft, das haben sie diese Woche wieder gezeigt“, sagte Bayer-Trainer Kasper Hjulmand.