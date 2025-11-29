Mit dem Sohn gemeinsam Terror-Kampflieder gehört

Ein in der Türkei geborener Österreicher muss sich am kommenden Freitag dem Terror-Vorwurf im Salzburger Landesgericht stellen. Es ist aber nicht das erste Mal für den angeklagten Familienvater: Bereits im Februar 2021 saß er wegen desselben Vorwurfs im Wiener Landesgericht und wurde dort zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Gebracht hat es offensichtlich wenig, da der Beschuldigte weiterhin radikale Ansichten teilte – und das ausgerechnet auch mit seinem Nachwuchs, dem bereits strafmündigen Sohn, gegen den ein ähnliches Ermittlungsverfahren läuft.