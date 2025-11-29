Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

41-Jähriger angeklagt

Mit dem Sohn gemeinsam Terror-Kampflieder gehört

Salzburg
29.11.2025 07:00
Verhandelt wird der Fall am Freitag im Salzburger Landesgericht.
Verhandelt wird der Fall am Freitag im Salzburger Landesgericht.(Bild: Andreas Tröster)

Ein Österreicher (41) mit Türkei-Wurzeln kommentierte laut Anklage mehrere Videos von islamistischen „Gotteskriegern“, zeigte seinem Sohn das Material und hörte sich mit ihm bedenkliche Kampflieder an. Und das, obwohl er erst vor drei Jahren wegen eines Terror-Vorwurfs verurteilt wurde. Jetzt muss er wieder vor Gericht.

0 Kommentare

Ein in der Türkei geborener Österreicher muss sich am kommenden Freitag dem Terror-Vorwurf im Salzburger Landesgericht stellen. Es ist aber nicht das erste Mal für den angeklagten Familienvater: Bereits im Februar 2021 saß er wegen desselben Vorwurfs im Wiener Landesgericht und wurde dort zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Gebracht hat es offensichtlich wenig, da der Beschuldigte weiterhin radikale Ansichten teilte – und das ausgerechnet auch mit seinem Nachwuchs, dem bereits strafmündigen Sohn, gegen den ein ähnliches Ermittlungsverfahren läuft.

Kommentare unter Propaganda-Videos
Im Detail geht es in der Anklage der Salzburger Staatsanwaltschaft um den Vorwurf der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung. Der im Flachgau lebende Österreicher (41) soll demnach zwischen Jänner 2024 und März 2025 in mehreren Fällen Videos von zwei als Terrororganisationen eingestuften Gruppierungen, die vor allem im syrischen Bürgerkrieg aktiv waren, in den sozialen Netzwerken kommentiert haben. Insgesamt soll er dies bei sieben Propaganda-Videos getan haben.

Lesen Sie auch:
Die Festung Hohensalzburg war eines der Anschlagsziele des 22-Jährigen.
Terrorverdächtiger:
„Wollte die IS-Flagge auf der Festung hissen“
19.11.2025

Außerdem soll er seinen Sohn aufgefordert haben, ein bestimmtes Video der Islamisten mit ihm anzusehen. Und er soll mit seinem Sohn die sogenannten Nashids, also Kampflieder mit Propaganda-Inhalt, angehört haben. Strafdrohung bei Verurteilung: ein bis zehn Jahre Haft.

Apropos: Kürzlich wurde ein afghanischer Terrorverdächtiger in Salzburg wegen konkreten Anschlagsplänen nicht rechtskräftig zu 15 Jahren Haft verurteilt. Er brachte Rechtsmittel ein, der Fall geht daher in die nächste Instanz. 

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
184.693 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
110.363 mal gelesen
Ausland
Drei Festnahmen nach Feuerinferno in Hongkong
101.157 mal gelesen
In dem dicht besiedelten Komplex aus den 1980er-Jahren mit acht Wohnblöcken leben mehr als 4600 ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
648 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf