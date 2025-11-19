„Wollte die IS-Flagge auf der Festung hissen“

Radikalisiert habe er sich, wie er erzählt, erst in den Flüchtlingsquartieren: Da sei er Einzelgänger gewesen, habe sich nur mit dem Handy beschäftigt und die Propaganda-Videos der Islamisten gesehen. Den Treueschwur habe er geleistet, gab er zu, sprach aber auch immer wieder von „Fantasien“. Die Vorsitzende hingegen befand, dass es „deutlich mehr als Gedanken waren“. Daraufhin entgegnete er: „Ich war jung und dumm.“

Der Prozess wird morgen, Donnerstag, fortgesetzt. Bei einer Verurteilung drohen zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft.