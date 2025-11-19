Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Terrorverdächtiger:

„Wollte die IS-Flagge auf der Festung hissen“

Salzburg
19.11.2025 15:28
Die Festung Hohensalzburg war eines der Anschlagsziele des 22-Jährigen.
Die Festung Hohensalzburg war eines der Anschlagsziele des 22-Jährigen.(Bild: Andreas Tröster)

Für den Staatsanwalt stand beim Prozess am Mittwoch in Salzburg außer Frage: „Hier wurde der Terroranschlag eines IS-Schläfers verhindert.“ Konkrete Pläne habe der angeklagte Afghane (22) gehabt und Ziele ausgesucht: Christkindlmarkt, Festung Hohensalzburg und Hauptbahnhof.  „Das waren nur Gedanken“, meinte der Terror-Verdächtige.

0 Kommentare

Im September 2021 flüchtete der Angeklagte vor den Taliban aus Afghanistan. Sein eigentliches Ziel war Deutschland. Doch an der Grenze wurde er angehalten, stellte später einen Asylantrag und erhielt hierzulande den Asylstatus als subsidiär Schutzberechtigter.

Bis zum 1. Dezember 2024. An dem Tag wurde er in Deutschland festgenommen und später den österreichischen Behörden übergeben. Ermittler hatten ihn schon längst im Visier. Dank eines „lebensrettenden Hinweises der US-Geheimdienste“, wie der Staatsanwalt zu Beginn des Prozesses ausführte.

Der angeklagte Terrorverdächtige wurde von der Justizwache in den Saal gebracht.
Der angeklagte Terrorverdächtige wurde von der Justizwache in den Saal gebracht.(Bild: Antonio Lovric, Krone KREATIV)

Beim ersten Verhör legte der 22-Jährige dann „schonungslos“ seine radikale Denkweise offen: Koran, Sharia, Märtyrer-Tod. Offen habe der 22-Jährige darüber geredet, mit einem Attentat seinen eigenen Tod und den von vielen Österreichern in Kauf zu nehmen, betonte der Staatsanwalt: „Der IS solle den Europäern Angst machen. Egal, wer stirbt. Das war das Ziel.“

Und der Ankläger zitierte auch die ersten Worte, die der Angeklagte nach der Festnahme aussprach: „I am a Member of the Islamic State“ (übersetzt: Ich bin ein Mitglied des Islamischen Staates.)

1,4 Millionen Besucher zählt der Christkindlmarkt in Salzburg jedes Jahr.
1,4 Millionen Besucher zählt der Christkindlmarkt in Salzburg jedes Jahr.(Bild: Markus Tschepp)

Der 22-Jährige chattete mit mehreren IS-Mitgliedern, fragte nach Waffen und Aufträgen und teilte seine Ziele für einen Anschlag mit: den Christkindlmarkt, den Hauptbahnhof und auch die Festung – das Wahrzeichen Salzburgs. Einer Freundin, die er offenbar heiraten wollte, schickte er ein Foto von der Festung. Mit dem Satz: Hier werde er die IS-Flagge hissen.

Laut Anklage soll er diese Frau, gegen die selbst ein Terror-Verfahren in Belgien läuft, zu einem Selbstmordanschlag im Iran bestimmt haben. Der Staatsanwalt sprach dabei von einem „konkreten Bestimmungsversuch“. Und: Jetzt spreche diese Freundin von einer Gehirnwäsche durch den 22-Jährigen.

Terror-Verdächtiger meinte: „Waren nur Gedanken“
Während der Verteidiger ein Geständnis zu fast allen Anklagepunkten ankündigte und von einem Flucht-Trauma sprach, klang es beim Angeklagten weniger nach Einsicht: „Ich hatte Gedanken, aber es war nicht ernst.“ Und zum Vorwurf, dass er seine Freundin zu einem Anschlag bestimmt haben soll, sagte er: „Da bin ich zu 100 Prozent unschuldig.“ Er habe sie nicht angestiftet, sondern beschützt, meinte er sogar.

Lesen Sie auch:
Anschlagsziel zu Weihnachten 2024: der Salzburger Christkindlmarkt. 1,4 Millionen Besucher ...
Terror-Prozess
Diese Ziele hatte der IS-Schläfer (21) im Visier
17.11.2025

Radikalisiert habe er sich, wie er erzählt, erst in den Flüchtlingsquartieren: Da sei er Einzelgänger gewesen, habe sich nur mit dem Handy beschäftigt und die Propaganda-Videos der Islamisten gesehen. Den Treueschwur habe er geleistet, gab er zu, sprach aber auch immer wieder von „Fantasien“. Die Vorsitzende hingegen befand, dass es „deutlich mehr als Gedanken waren“. Daraufhin entgegnete er: „Ich war jung und dumm.“ 

Der Prozess wird morgen, Donnerstag, fortgesetzt. Bei einer Verurteilung drohen zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft. 

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SalzburgDeutschlandAfghanistan
Taliban
HauptbahnhofChristkindlmarktTerroranschlagAngst
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
221.178 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
212.841 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
173.037 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
764 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf