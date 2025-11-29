Aktiver Adventkalender: Fitness statt Futtern

Die Fitnessprofis von Movevo setzen auf Bewegung am Arbeitsplatz, sonst in der Fastenzeit, jetzt auch in der besinnlichen Zeit. Ein kostenloses Angebot mit Chance auf Gewinne soll für einen gesünderen Advent sorgen.
Tausende Kärntner machen immer in der Fastenzeit bei den „MOVEVO Move Days“ mit, sammeln Punkte für einen guten Zweck und die eigene Fitness. Und die besinnliche Zeit stellt für die Gesundheit der Menschen eine besondere Herausforderung dar: von Keksen über Glühwein bis zu üppigen Weihnachtsessen. Daher haben die Villacher Fitnessexperten eine neue Aktion ins Leben gerufen.
Von 1. bis 24. Dezember gibt es täglich kurze Impulse für mehr Bewegung und Wohlbefinden direkt aufs Smartphone – kostenlos. „Viele Menschen sitzen den ganzen Tag – im Büro, im Auto, vor dem Laptop“, erklärt MOVEVO-Gründer Michael Omann. „Gerade im Dezember kommt dann noch zusätzlicher Stress dazu.“ Neben den Übungen ergänzen einfache Rezepte und Gesundheitstipps das Programm.
Wer fleißig mitmacht und 1000 Punkte sammelt, kann sogar „Überraschungspakete und Preise von Kooperationspartnern“ gewinnen. Auf blog.movevo.app/gesunder-adventkalender finden Sie alle Infos.
