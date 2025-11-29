Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Movevo Fitness App

Aktiver Adventkalender: Fitness statt Futtern

Kärnten
29.11.2025 12:00
Wer turnt, kann in der App bis 24. Dezember Punkte sammeln und Überraschungspakete gewinnen.
Wer turnt, kann in der App bis 24. Dezember Punkte sammeln und Überraschungspakete gewinnen.(Bild: MOVEVO)

Die Fitnessprofis von Movevo setzen auf Bewegung am Arbeitsplatz, sonst in der Fastenzeit, jetzt auch in der besinnlichen Zeit. Ein kostenloses Angebot mit Chance auf Gewinne soll für einen gesünderen Advent sorgen.

0 Kommentare

Tausende Kärntner machen immer in der Fastenzeit bei den „MOVEVO Move Days“ mit, sammeln Punkte für einen guten Zweck und die eigene Fitness. Und die besinnliche Zeit stellt für die Gesundheit der Menschen eine besondere Herausforderung dar: von Keksen über Glühwein bis zu üppigen Weihnachtsessen. Daher haben die Villacher Fitnessexperten eine neue Aktion ins Leben gerufen.

Von 1. bis 24. Dezember gibt es täglich kurze Impulse für mehr Bewegung und Wohlbefinden direkt aufs Smartphone – kostenlos. „Viele Menschen sitzen den ganzen Tag – im Büro, im Auto, vor dem Laptop“, erklärt MOVEVO-Gründer Michael Omann. „Gerade im Dezember kommt dann noch zusätzlicher Stress dazu.“ Neben den Übungen ergänzen einfache Rezepte und Gesundheitstipps das Programm.

Wer fleißig mitmacht und 1000 Punkte sammelt, kann sogar „Überraschungspakete und Preise von Kooperationspartnern“ gewinnen. Auf blog.movevo.app/gesunder-adventkalender finden Sie alle Infos.

Porträt von Felix Justich
Felix Justich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
186.016 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
111.462 mal gelesen
Ausland
Drei Festnahmen nach Feuerinferno in Hongkong
101.576 mal gelesen
In dem dicht besiedelten Komplex aus den 1980er-Jahren mit acht Wohnblöcken leben mehr als 4600 ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
660 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Kärnten
Movevo Fitness App
Aktiver Adventkalender: Fitness statt Futtern
Kältetelefon & HOTline
Ein Blick und Anruf können Menschenleben retten
Pilot in Pension
Abschied über den Wolken: Letzter Flug mit Libelle
Franz im Europacup
Nach Kreuzbandriss! ÖSV-Hoffnung verlegt Comeback
Krone Plus Logo
Advent hinter Gittern
Engerl und Bengerl in der Gefängnis-Werkstatt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf