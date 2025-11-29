Aktiver Adventkalender: Fitness statt Futtern

Tausende Kärntner machen immer in der Fastenzeit bei den „MOVEVO Move Days“ mit, sammeln Punkte für einen guten Zweck und die eigene Fitness. Und die besinnliche Zeit stellt für die Gesundheit der Menschen eine besondere Herausforderung dar: von Keksen über Glühwein bis zu üppigen Weihnachtsessen. Daher haben die Villacher Fitnessexperten eine neue Aktion ins Leben gerufen.