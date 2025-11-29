Was geschah mit Millionen für die Ötscherlifte?

Weil eine Anfrage zur Zukunft des Skigebiets in Lackenhof in NÖ nur „lückenhaft“ beantwortet worden sei, ruft Helga Krismer das Landesverwaltungsgericht an. Die Klubobfrau der Grünen will wissen, wohin die Millionenförderung des Landes geflossen ist.
Die Frage nach der Zukunft des Skigebietes in Lackenhof am Ötscher führt jetzt sogar vor Gericht. Helga Krismer, die Klubchefin der Grünen, hat den Landesverwaltungsgerichtshof angerufen. Der Grund: Ihre Anfrage, wie es um den derzeitigen und den künftigen Betrieb der Ötscherlifte stehe, sei von der zuständigen Tourismusgesellschaft lückenhaft beantwortet worden.
Steuergeld in Millionenhöhe
„Wenn Steuergeld in Millionenhöhe fließt, hat die Öffentlichkeit ein Recht auf Transparenz“, erklärt Krismer. Der Hintergrund: Vor vier Jahren übernahm das Land die Lifte. Krismer fordert nun Auskunft: „Was passierte mit den vom Land beschlossenen elf Millionen Euro?“
Konzept für Zukunft
Verwundert ist ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl über das Vorgehen: „Offenbar möchte Krismer die Lifte möglichst rasch abbauen.“ Hackl betont, man arbeite am Ganzjahreskonzept für die Region: „Die Grünen sind eingeladen, konstruktive Ideen beizusteuern.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.