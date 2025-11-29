Was geschah mit Millionen für die Ötscherlifte?

Die Frage nach der Zukunft des Skigebietes in Lackenhof am Ötscher führt jetzt sogar vor Gericht. Helga Krismer, die Klubchefin der Grünen, hat den Landesverwaltungsgerichtshof angerufen. Der Grund: Ihre Anfrage, wie es um den derzeitigen und den künftigen Betrieb der Ötscherlifte stehe, sei von der zuständigen Tourismusgesellschaft lückenhaft beantwortet worden.