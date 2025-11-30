Feuerwehr rettete Schwan aus zugefrorenem Almsee

In Grünau im Almtal hat die Freiwillige Feuerwehr am Sonntag einen Schwan aus dem zugefrorenen Almsee gerettet. In der Nacht war der Bereich rund um den Vogel vollständig zugefroren. „Das Tier war zwar nicht festgefroren, konnte sich jedoch aufgrund der rutschigen Eisschicht nicht selbst befreien“, informierte die Feuerwehr.