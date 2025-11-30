Feuerwehr rettete Schwan aus zugefrorenem Almsee

In Grünau im Almtal hat die Freiwillige Feuerwehr am Sonntag einen Schwan aus dem zugefrorenen Almsee gerettet. In der Nacht war der Bereich rund um den Vogel vollständig zugefroren. „Das Tier war zwar nicht festgefroren, konnte sich jedoch aufgrund der rutschigen Eisschicht nicht selbst befreien“, informierte die Feuerwehr.
Am Vormittag gelang es den Einsatzkräften, das Eis in Richtung Ufer aufzubrechen und den Schwan dorthin zu treiben. Er wurde am Ufer eingefangen, von Wildtierbiologen untersucht und anschließend wieder in die Freiheit entlassen.
Erste Rettungsversuche erfolglos
Erste Rettungsversuche mittels Wathosen durch Polizei und Feuerwehr blieben erfolglos. Deshalb kam ein Rettungsboot der Feuerwehr zum Einsatz. Die Rettungsaktion konnte dann um 13.30 Uhr erfolgreich beendet werden.
