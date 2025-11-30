Tirol will Navi-Betreiber in die Pflicht nehmen

Ein Bundesgesetz soll Tirol helfen

Das Ausstellen von Strafen sei in dieser Situation eher hinderlich: „Es ist wichtig, dass die Kontrollorgane in der Situation schnell reagieren und handeln, um den Verkehr nicht zusätzlich zu behindern. Dort, wo es notwendig ist, ist die Polizei vor Ort und spricht die vorgesehenen Strafen aus.“ Zudem sei es weiterhin Ziel des Landes Tirol, die Fahrverbote verpflichtend in Navigationssysteme einzuspielen, um dem Ausweichverkehr schon bei der Entstehung einen Riegel vorzuschieben: „Ich bekomme sehr positive Signale für ein derartiges Bundesgesetz aus Wien, das die Navi-Betreiber verpflichten würde, auch temporäre Fahrverbote anzuzeigen sowie auch Sanktionsmöglichkeiten, sollte dies nicht passieren“, erläuterte der SPÖ-Verkehrs-Landesrat.