LIVE ab 17 Uhr: LASK gegen Krisen-Klub Rapid

Ein im Formhoch schwebender LASK trifft auf schwer angeschlagene Grün-Weiße. Während Dietmar Kühbauer sechs Siege in sechs Partien seiner zweiten Amtszeit bei den Athletikern zu Buche stehen hat, reagierte Rapid auf die anhaltende Unform mit der Beurlaubung von Peter Stöger. Stefan Kulovits – bereits im Frühjahr nach dem Aus von Robert Klauß der Interimscoach – soll nun das Ruder herumreißen. Der kurz aufkommende Elan des 2:1-Heimsiegs gegen Sturm Graz Anfang November ist verpufft, gegen die WSG Tirol (1:1) und den GAK (1:2) setzte es auch abseits der Conference League Rückschläge. Dass Rapid in der Tabelle in der Vorwoche vor dem Sprung an die Spitze stand, blieb nur eine Randnotiz.