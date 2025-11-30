Vorteilswelt
Bundesliga im TICKER

LIVE ab 17 Uhr: LASK gegen Krisen-Klub Rapid

Bundesliga
30.11.2025 05:50
Wird Rapid-Ikone Didi Kühbauer seinen Ex-Klub als LASK-Trainer noch tiefer ins Unglück stürzen?
Wird Rapid-Ikone Didi Kühbauer seinen Ex-Klub als LASK-Trainer noch tiefer ins Unglück stürzen?(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

15. Runde in Österreichs Bundesliga: Der LASK empfängt den Wiener Krisen-Klub SK Rapid. Wir berichten live (siehe unten).

Hier der LIVETICKER:

Ein im Formhoch schwebender LASK trifft auf schwer angeschlagene Grün-Weiße. Während Dietmar Kühbauer sechs Siege in sechs Partien seiner zweiten Amtszeit bei den Athletikern zu Buche stehen hat, reagierte Rapid auf die anhaltende Unform mit der Beurlaubung von Peter Stöger. Stefan Kulovits – bereits im Frühjahr nach dem Aus von Robert Klauß der Interimscoach – soll nun das Ruder herumreißen. Der kurz aufkommende Elan des 2:1-Heimsiegs gegen Sturm Graz Anfang November ist verpufft, gegen die WSG Tirol (1:1) und den GAK (1:2) setzte es auch abseits der Conference League Rückschläge. Dass Rapid in der Tabelle in der Vorwoche vor dem Sprung an die Spitze stand, blieb nur eine Randnotiz.

„Sie sind eine geduldige Mannschaft!“
„Viel Zeit bis zum Spiel in Linz bleibt nicht, daher müssen wir schauen, für die Mannschaft einen relativ einfachen Plan zu gestalten, der auch zum Team passt“, sagte Kulovits. Claudy Mbuyi und Bendeguz Bolla könnten wieder dabei sein. Kulovits warnte vor dem Umschaltspiel der Linzer. „Sie sind eine geduldige Mannschaft, die auf die richtigen Momente wartet und diese dürfen wir ihnen möglichst nicht geben.“

Der LASK blüht unter Ex-Rapid-Coach Kühbauer auf: Vom vorletzten Tabellenplatz ging es vor auf Rang vier. Besser in eine Amtszeit startete bisher nur Valerien Ismael mit sieben Erfolgen. Großes Thema war die Unruhe beim Gegner. „Das hat uns aber nicht zu beeinflussen“, hielt Kühbauer fest. „Auch wenn sie ergebnistechnisch nicht gut performen, bedeutet das gar nichts. An einen angeschlagenen Gegner brauchen wir nicht glauben.“ Verwundert war Kühbauer über den Zeitpunkt des Trainerwechsels beim ehemaligen Arbeitgeber. „Bei Rapid weht schon ein anderer Wind. Aber wenn man als Trainer bei Platz zwei hinausgeworfen wird, ist das schon hart.“

