LIVE ab 17 Uhr: Wer gewinnt den Katar-GP?

Vorletztes Rennen in der Formel-1-Saison 2025: An diesem Wochenende steht der Grand Prix von Katar auf dem Programm. Wer das Rennen gewinnt? Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Hier der ZWISCHENSTAND:
Hier der Stand in der Fahrer-WM:
Eine Frage, die sich vor dem vorletzten Rennwochenende der Saison gestellt hatte: Was macht McLaren? Zwei gemeinsam (Lando Norris als Titelanwärter und Oscar Piastri sein Helfer) gegen einen (Max Verstappen)? Oder muss Norris auch die Attacke seines eigenen Teamkollegen fürchten? Wie so ein Stallduell um den WM-Titel ausgehen kann, wissen sie gerade bei McLaren nur zu gut. 2007 schnappte Kimi Räikkönen beim bisher letzten Fahrertitel für Ferrari den McLaren-Piloten Lewis Hamilton und Fernando Alonso die Krone weg.
Norris war damals sechs Jahre alt, Piastri vier, als Hamilton in seiner ersten Formel-1-Saison dem frischgebackenen zweimaligen Weltmeister Alonso so zusetzte, dass das Stallduell völlig eskalierte. Endstand damals: Räikkönen 110 Punkte – (es gab nur 10 Zähler für einen Sieg), Hamilton 109, Alonso 109.
