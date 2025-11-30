LIVE ab 17 Uhr: Wer gewinnt den Katar-GP?

Eine Frage, die sich vor dem vorletzten Rennwochenende der Saison gestellt hatte: Was macht McLaren? Zwei gemeinsam (Lando Norris als Titelanwärter und Oscar Piastri sein Helfer) gegen einen (Max Verstappen)? Oder muss Norris auch die Attacke seines eigenen Teamkollegen fürchten? Wie so ein Stallduell um den WM-Titel ausgehen kann, wissen sie gerade bei McLaren nur zu gut. 2007 schnappte Kimi Räikkönen beim bisher letzten Fahrertitel für Ferrari den McLaren-Piloten Lewis Hamilton und Fernando Alonso die Krone weg.