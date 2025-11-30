Wenig Emotionen! Aber Villach führt 1:0 beim KAC

Das 361. Kärntner Eishockey-Derby stand im Vorfeld ganz unter der Trainer-Entlassung von Tray Tuomie beim VSV. Sportlich haben die Villacher im ersten Spiel unter Interims-Headcoach Marco Pewal in der Overtime 4:5 gegen Linz verloren. Der KAC konnte indes mit einem 6:2 über Vorarlberg Wiedergutmachung für die herbe 6:9-Klatsche davor in Innsbruck betreiben. Im Derby in Klagenfurt wollen die Rotjacken Revanche für die 3:5-Niederlage vor zwei Wochen.
Den ersten Warnschuss der Partie gab Oliver Lam für den KAC in Minute zwei von sich – knapp mit der Backhand übers Tor von Villachs Joe Cannata.
Nach Steven Strong (4.) prüfte auch Guus Van Nes erstmals KAC-Goalie Sebastian Dahm (8.) – direkt danach hatte Nick Hutchison eine Chance per Bauerntrick – aber Dahm war am Posten.
Mathias From startete in Minute 9 einen Solo-Antritt durch die gesamte VSV-Mannschaft, wurde kurz vorm Tor von Kulda so gestoppt, dass er voll in die Bande krachte, sich zurück auf die KAC-Bank mühte.
Fabian Hochegger hätte in Minute 10 fast von einem Wall-Fehler profitiert, scheiterte aber am Villacher Goalie Cannata.
Die Aufstellungen:
KAC: Dahm; Nickl, Unterweger; Maier, Teves; Preiml, Jensen Aabo; Sablattnig; Herburger, Hundertpfund, Schwinger; Gomboc, F. van Ee, M. Fraser; From, Kempe, D. Waschnig; Hochegger, Obersteiner, Lam.
VSV: Cannata; MacPherson, Ph. Lindner; Wall, St. Strong; Raspotnig, Kulda; Uschan; Hutchison, F. Maxa, Van Nes; Hughes, Helewka, M. Rebernig; Wallenta, Hancock, Scherbak; Erne, J. Tschurnig, Prodinger.
Ein Disput zwischen MacPherson und From endete mit einer Strafe für den Villacher. In Unterzahl agierten die Gäste dann clever, blockten die nötigen Schüsse – weiter 0:0.
Zwei Minuten vor Schluss dann erneut der KAC gefährlich: Nach Waschnig-Querpass kommt From nicht an die Scheibe. Kurz darauf kassierten die Villacher die zweite Strafe der Partie, musste Alex Wall raus.
Im KAC-Powerplay bekam Matt Fraser die erste gute Chance – sein Kracher landete aber direkt im Fanghandschuh von Cannata. Mario Kempe ließ dann in aussichtsreicher Position einen Waschnig-Pass durch. So ging‘s mit 0:0 in die Kabine.
Da knallte Mario Kempe als erster einen Schuss auf die Torumrandung von Joe Cannatas Kasten(22.). Dann war‘s Nick Hutchison, der nach Maxa-Querpass den Puck ins KAC-Tor lenkt – 1:0 für den VSV in Minute 26.
Nikita Scherbak scheiterte wenige Sekunden später dann mit einer Top-Chance an Dahm.
Das dritte Powerplay der Rotjacken an diesem Abend, verschuldet von Adam Helewka, begann mit zwei Villacher Möglichkeiten – aber Hutchison und Wallenta brachten den Puck nicht unter. Auch die dritte Überzahl-Situation des KAC brachte keinen Torerfolg – erbärmlich auch, dass es nur ein Schüsschen auf Cannata gab.
Ein Scherbak-Solo endete am Schoner von KAC-Goalie Sebastian Dahm – und mit einem Penalty für den Russen, der aber im KAC-Goalie erneut seinen Meister fand.
Nachdem ein From-Querpass keinen Abnehmer fand, leistete sich der KAC in der Defensive gleich zwei Patzer – aber Hutchison konnte nicht profitieren, bleibt nach zwei Dritteln auch der einzige bisherige Torschütze in einem fahrigen Derby ohne großartige Emotionen.
