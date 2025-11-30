Wenig Emotionen! Aber Villach führt 1:0 beim KAC

Das 361. Kärntner Eishockey-Derby stand im Vorfeld ganz unter der Trainer-Entlassung von Tray Tuomie beim VSV. Sportlich haben die Villacher im ersten Spiel unter Interims-Headcoach Marco Pewal in der Overtime 4:5 gegen Linz verloren. Der KAC konnte indes mit einem 6:2 über Vorarlberg Wiedergutmachung für die herbe 6:9-Klatsche davor in Innsbruck betreiben. Im Derby in Klagenfurt wollen die Rotjacken Revanche für die 3:5-Niederlage vor zwei Wochen.