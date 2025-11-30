Schwere Betrugsvorwürfe wegen neuer Miss Universe

Rumoren bei den nationalen Miss-Organisationen

Die Anschuldigungen sorgten auch für ein heftiges Rumoren innerhalb des Miss Universe Verbandes. Die Miss Frankreich Organisation möchte aufgrund der Skandale im nächsten Jahr keine Kandidatin zur internationalen Wahl schicken, die fünftplatzierte Miss Elfenbeinküste legte ihren Titel ab und möchte mit der Organisation nicht zusammenarbeiten. Der Miss Universe-Chef möchte nun seine Anteile an der Wahl wieder verkaufen. „Ich habe es satt. Ich bin all das Gerede so leid. Dafür bin ich nicht zu haben“, sagt Rocha.