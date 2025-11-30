Pyro-Wahnsinn sorgt für Ärger bei LASK gegen Rapid

Viel Pyrotechnik, aber kaum Fußball – der überaus ambitionierte Einsatz von Pyrotechnik hat beim Bundesliga-Schlager LASK gegen SK Rapid in der ersten Spielhälfte für gleich zwei längere Unterbrechungen gesorgt! Während die Match-Uhr bereits die 26. Minute auswies, hatten die beiden Teams erst gerade einmal deren 10 gespielt …