Pyro-Wahnsinn sorgt für Ärger bei LASK gegen Rapid

Viel Pyrotechnik, aber kaum Fußball – der überaus ambitionierte Einsatz von Pyrotechnik hat beim Bundesliga-Schlager LASK gegen SK Rapid in der ersten Spielhälfte für gleich zwei längere Unterbrechungen gesorgt! Während die Match-Uhr bereits die 26. Minute auswies, hatten die beiden Teams erst gerade einmal deren 10 gespielt …
Schuld an den Unterbrechungen, die ob der schlechten Sicht wegen der tiefhängenden Rauch- bzw. Nebelschwaden zwingend wurden, waren dabei die Fans von LASK und SK Rapid zu relativ gleichen Anteilen.
Schiri Talic musste eingreifen
Zunächst sorgte die Zündelei der Anhänger der Hausherren für einen Unterbruch, offenbar hatte man den Geburtstag einer Gruppierung aus ihren Reihen feiern wollen. Später ließen sich dann auch die Grün-Weißen im Auswärtssektor nicht lumpen – und zwangen Schiri Arnes Talic zum Eingreifen.
Immerhin: Nach der zweiten Unterbrechung ließen es die Fans bleiben – und der Fokus konnte endlich wieder auf das Spiel mit dem Fußball gerichtet werden …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.